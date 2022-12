Austrian Wings wünscht allen Leserinnen und Lesern ein Frohes Fest

Geschätzte Leserinnen!

Geschätzte Leser!

Heute ist Heiligabend, das Fest der Liebe. Es ist eine schwierige und herausfordernde Zeit. Die Menschen in Europa sind von Teuerungen und Existenzsorgen geplagt, auch Corona fordert nach wie vor täglich Todesopfer.

Für viele Kinder wird es heuer keine oder nur wenige Geschenke geben, weil sich die Eltern schlichtweg nicht mehr leisten können. Und doch sind alle Herausforderungen, mit denen wir in Österreich und Deutschland konfrontiert sind letzten Endes nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine erleiden müssen.

Wir wünschen Ihnen / Euch allen ein frohes besinnliches und friedliches Weihnachtsfest und sind in Gedanken bei den Zivilisten, den Frauen und Kindern aber auch den tapferen Soldaten in der Ukraine, die sich seit exakt 10 Monaten gegen den brutalen Angriffskrieg des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin zur Wehr setzen MÜSSEN und sich nur eines sehnlichst wünschen: Dass der Schlächter im Kreml seine Truppen abzieht und wieder Frieden herrscht.

Frohes Fest, auch wir werden eine Auszeit für einige Tage einlegen. Doch für die Weihnachtsfeiertage haben wir vorgesorgt und werden Sie / Euch mit einer spannenden großen Reportage überraschen.



Ihre / Eure nachdenkliche Austrian Wings Redaktion

