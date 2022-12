Nächster Doc on Board Kurs im Jänner

Das bekannte Programm Doc on Board lädt am 28. und 29. Januar 2023 wieder zu einem Workshop ein.

Der Workshop von Doc on Board (hier geht's zu unserer umfassenden Reportage von 2014) richtet sich an Ärzte, Notärzte sowie ggf. aktive Rettungsdienstmitarbeiter und dauert zwei Tage. Das Training, welches weitestgehend in Kabinensimulatoren und Servicetrainern durchgeführt wird, vermittelt Ärzten und medizinischem Personal umfangreiche notfall- und reisemedizinische Kenntnisse und Fertigkeiten.

Im absolut realitätsnahen Training erlernen die Teilnehmer den Umgang mit der Bordausrüstung, spielen in Fallsimulationen gemeinsam mit Trainern und Flugbegleitern die häufigsten Notfallsituationen durch und lernen, ein Flugzeug über die Notrutschen zu evakuieren. Das Training ist stark praxisorientiert und abwechslungsreich. Die Teilnehmer werden speziell für den Notfall an Bord von Verkehrsflugzeugen fortgebildet, können dieses Wissen jedoch auch in jeder anderen Notfallsituation in ihrer Praxis oder im Krankenhaus nutzen. Der Workshop kann mit einem Notarztrefreshermodul kombiniert werden.

Termine im Jänner 2023

28. – 29.1.2023 DOC ON BOARD 2301

Workshop

27 – 29.1.2023 DOC ON BOARD 2301

Workshop inkl. Notarztrefresher

