Spitfire-Pilotin Carolyn Grace stirbt bei Autounfall

Wie ihre Schwiegertochter Daisy Grace bekannt gab, sei Carolyn Grace am Freitag, 2. Dezember 2022, bei einem Autounfall in Australien ums Leben gekommen. Sie wurde 70 Jahre alt.

Carlyn Grace hatte ihren ersten Soloflug auf der von der britischen "Ultimate Warbirds Flight" betriebenen Spitfire ML407 im Jahr 1990, zwei Jahre nach dem Unfalltod ihres Mannes. Die ML407 war im Zweiten Weltkrieg 176 Einsätze geflogen, einige davon während des D-Day am 6. Juni 1944. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Maschine zum Zweisitzer umgebaut und diente danach beim Irish Air Corps als Trainer.

1979 kauften Nick und Carolyn Grace das mittlerweile in einem Museum ausgestellte Flugzeug und restaurierten es in mehrjähriger Arbeit in einen flugfähigen Zustand. Drei Jahre lang zeigte Nick als Pilot die Maschine auf Airshows, bis er 1988 bei einem Autounfall starb. Daraufhin entschied sich Carolyn, nun alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, den Pilotenschein zu erwerben, um die Spitfire selbst zu fliegen. Erst 2017, nach 900 Flugstunden auf der Spitfire, hängte sie die Fliegerhaube an den Nagel.

Heute sitzt ihr 38-jähriger Sohn Richard im Cockpit des legendären Flugzeuges und auch ihre 40-jährige Tochter Olivia ist an der Spitfire beteiligt.

