USA stellen neuen Tarnkappenbomber vor

Der neue Tarnkappenbomber Northrop Grumman B-21 Raider wurde n der schwer bewachten Militär-Entwicklungsanlage in Palmdale nördlich von Los Angeles der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dabei war auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Die B-21 sei für den Transport und den Einsatz von konventionellen und nuklear bestückten Waffen entwickelt worden, so der Minister. Die neuesten Tarnkappentechnologie sei in die Entwicklung eingeflossen: "Selbst die ausgeklügeltsten Luftverteidigungssysteme werden Schwierigkeiten haben, die B-21 im Himmel ausfindig zu machen."

In den kommenden Monaten würden nun Bodentests durchgeführt. Der Erstflug der Maschine ist für 2023 vorgesehen. Die US Air Force will mindestens 100 Maschinen bestellen.

