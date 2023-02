Azerbaijan Airlines hat bekannt gegeben, die Strecke Wien-Baku bedienen zu wollen. Die Flugverbindung soll bereits am 2. Mai dieses Jahres aufgenommen werden. Geplant sind zwei wöchentliche Flüge, jeweils am Dienstag und am Freitag.

Azerbaijan Airlines wurde 1992 gegründet und betreibt heute eine Flotte von Airbus A319/A320/A320neo, A340-500, Boeing 757, Boeing 767 und Boeing 787. Zudem hat das Unternehmen 10 Irkut MC-21-300 bestellt.

(red GM, CvD)