Fotobericht: Erstlandung Azerbaijan Airlines auf dem Flughafen Wien

Der Flughafen Wien begrüßt eine neue Airline am Standort: Seit heute, 2. Mai 2023 hebt Azerbaijan Airlines regelmäßig zwischen Wien und Baku ab. Die Nationalfluglinie Aserbaidschans verbindet die beiden Hauptstädte zweimal wöchentlich mit einem Airbus A319. Reisende erhalten damit eine rasche Direktverbindung von Wien ans Kaspische Meer. Offiziell eröffnet wurde die neue Route heute von Khalaf Khalafov, Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans, seiner Exzellenz Rovshan Sadigbayli, Botschafter Aserbaidschans in Österreich, Jamil Manizade, Deputy Executive Director von Azerbaijan Airlines und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG im Rahmen eines Fototermins, bei dem auch ein Austrian Wings Fotograf vor Ort war.

„Herzlich Willkommen Azerbaijan Airlines! Ich freue mich eine neue Airline mit einer neuen Direktverbindung auf unserem Flughafen begrüßen zu dürfen. Der Flag-Carrier Aserbaidschans verbindet mit Wien und Baku zwei pulsierende Hauptstädte. Baku ist als wirtschaftliches Zentrum und größte Stadt am Kaspischen Meer eine interessante Destination für Geschäfts- und Urlaubsreisen. Die neue Flugverbindung kommt auch für Touristen aus Aserbaidschan rechtzeitig vor dem Sommer, um Wien bei einem Städtetrip zu genießen“ so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich haben sich in den letzten 30 Jahren auf dem festen Fundament des gegenseitigen Verständnisses und der Freundschaft kontinuierlich entwickelt. Die Aufnahme von Direktflügen zwischen den beiden Ländern ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in den bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich, sondern wird definitiv zur Mobilität und Konnektivität im Luftverkehr beitragen und neue Möglichkeiten zur Verbesserung und Vertiefung unserer Zusammenarbeit eröffnen", so Rovshan Sadigbayli, Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Republik Österreich.

"Eine der wichtigsten Aufgaben der Zivilluftfahrt ist es, den sicheren Transport von Passagieren, Gepäck und Fracht zu gewährleisten. Indem wir Luftbrücken zwischen den Ländern errichten, helfen wir den Menschen, schnell und sicher Distanz zu überwinden, um ihre Lieben zu sehen, Geschäfte effizient zu führen und schließlich einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Ich bin sehr stolz darauf, dass Azerbaijan Airlines, 4-Star Carrier laut Skytrax, heute erneut diese Aufgabe übernommen hat, indem sie direkte Passagierflüge zwischen Wien und Baku eröffnet hat. Dies wird dazu beitragen, das touristische Potenzial Aserbaidschans und Österreichs für die Bürger der beiden befreundeten Länder voll zu erschließen und die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Beziehungen zu stärken, die sich in einer intensiven Wachstumsphase befinden", erklärt Jamil Manizade, Deputy Director Executive von Azerbaijan Airlines.

Die Flugverbindung wird jeden Dienstag und Freitag bedient. Die Flugzeit zwischen Wien und Baku beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Aserbaidschans Hauptstadt Baku liegt direkt am Kaspischen Meer und bietet modernes Großstadtflair und eine mittelalterliche befestigte Altstadt. Das historische Zentrum lässt sich gut bei einer Städtereise erkunden.

