Peter Gerber wird neuer CEO von Condor

Der Nachfolger von Ralf Teckentrup steht fest: Zum, 1. Februar 2024 übernimmt der erfahrene Manager Peter Gerber das Amt des Chief Executive Officer (CEO) von Condor. Der Condor-Aufsichtsrat hat bereits den entsprechenden Beschluss gefasst. Gemeinsam mit Christian Schmitt, COO und Accountable Manager, und Björn Walther, CFO, wird Peter Gerber ab Anfang kommenden Jahres die Geschicke von Condor lenken und die Weichen auf Wachstum stellen. Ralf Teckentrup, seit 2004 CEO von Condor, übergibt sein Amt dann wie geplant an seinen Nachfolger.

Peter Gerber (Jahrgang 1964) war mehr als 30 Jahre in unterschiedlichen Positionen im Lufthansa-Konzern tätig, unter anderem als Vorstandsmitglied der Lufthansa Passage Airlines, als CEO und CFO der Lufthansa Cargo oder zuletzt als CEO und CCO von Brussels Airlines. Der Jurist bringt somit nicht nur umfassende Erfahrung im Luftfahrtgeschäft mit, sondern auch weitreichende Expertise als Geschäftsführer. Darüber hinaus verfügt er über ein starkes Netzwerk in Wirtschaft und Politik, was er zuletzt als Generalbevollmächtigter für Europäische Angelegenheiten der Lufthansa Group ausbaute. Der frühere Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wird in der Branche und bei Sozialpartnern gleichermaßen geschätzt.

„Wir freuen uns sehr, mit Peter Gerber den CEO für Condor gefunden zu haben, den wir in einem umfassenden Auswahlprozess gesucht haben: Er ist nicht nur ein äußerst erfahrener Luftfahrtmanager, sondern auch die Führungspersönlichkeit, die Condor erfolgreich weiter in die Zukunft führen wird“, so Friedrich Andreae, Vorsitzender des Condor-Aufsichtsrats. „Peter Gerber übernimmt die große Aufgabe, die Transformation von Condor, beispielsweise durch die Modernisierung der gesamten Flotte, eine Vielzahl an Digitalisierungsprojekten und Innovationen für das Kundenerlebnis, weiter voranzutreiben und so die nächsten Weichen auf Wachstum zu stellen. So wird aus Condor Europas erfolgreichster Ferienflieger werden.“

(red / DE)