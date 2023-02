Dritter A330neo für Condor in Frankfurt eingetroffen

Kürzlich landete der dritte A330neo für Condor in Frankfurt. Die Maschine trägt die Kennung D-ANRI.

Im Rahmen des aktuellen Condor-Markenauftritts trägt die A330neo Streifen in der Farbe „Island“. Mit dem Transfer of Titel ist die Maschine damit ab sofort Teil der werksneuen Langstreckenflotte, zu der bis 2024 im Schnitt monatlich eine neue A330neo hinzukommt.

Der erste Passagierflug wird voraussichtlich Mitte Februar nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik starten. Bislang sind bereits zwei Flugzeuge dieses Typs für Condor unterwegs und steuern die schönsten Urlaubsziele im Indischen Ozean und in der Karibik an.

