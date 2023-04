Details zur Airshow am Sonntag in Ungarn

Nahe der österreichischen Grenze findet am Sonntag eine kleine aber feine Airshow statt. Austrian Wings hat die Details.

Nach dem sehr erfolgreichen Maifest im letzten Jahr wird in Fertőszentmiklós wieder ein Flugtag organisiert! Am Sonntag, 30. April, begrüßt die SKYVIEW AIRSHOW Interessenten mit dem spannendsten Familienprogramm der Region mit spektakulären Vorführungen von Weltstar-Piloten und Spezialflugzeugen, Erlebnisflügen und spannende Attraktionen am Boden.

Auf dem Flughafen Meidl in Fertőszentmiklós findet eine große Luftparade statt, für die alle bekannten Akteure der heimischen Luftfahrt eine spektakuläre Show vorbereiten. Kunstflugweltmeister Péter Besenyei, Kunstflugeuropameister Zoltán Veres, ehemaliger MiG-29-Kampfpilot Gyula Vári und Hubschrauberpilot Lajos Imreh „Lujó“ – nur einige Namen aus der Liste der wahren Genies der Luftfahrt. Das Militärschulflugzeug L-29 Delfin Jet soll die Kunstflugshows an Volumen und Geschwindigkeit übertreffen, aber der Flug der mit wesentlich bescheideneren Leistungsparametern gesegneten Cessna 206 Amphibian verspricht ein mindestens ebenso besonderes Programm zu werden, weil es Ungarns einziges Wasserflugzeug ist. Auch an erfahrenen Eisenvögeln wird es nicht mangeln, das amerikanische Trainingsflugzeug Ryan PT-22 wird seine Beobachter zurück ins Jahr 1942 fliegen!

In diesem Jahr wird das tschechische Kunstflug-Star-Team eines der spektakulärsten und sicherlich auch komplexesten Programme präsentieren: Das Flying Bulls Aerobatics Team wird waghalsige Manöver mit vier „Vögeln“ in enger Formation fliegen! AEROEXPRESS, die ungarische Regionalfluggesellschaft, wird die Reihe der außergewöhnlichen Lufttänze mit einem zweimotorigen Verkehrsflugzeug abschließen.

An der statischen Ausstellung kann man auch interessante Teilnehmer finden, wie zum Beispiel den Airbus Helicopters H145M der ungarischen Landwehr, den Rettungshubschrauber EC135 der Hungarian Air Rescue Nonprofit GmbH und den MD500 des ungarischen Flugrettungsdienstes. Aber wir können nicht nur die Maschinen und ihre Ausstattung kennenlernen, sondern auch viel Neues vom Personal hören, die damit arbeiten. Während der Ausstellung der Starrflügler werden mehrere Sportflugzeuge aus der Nähe betrachtet, darunter auch der jüngste Geschwindigkeitsrekordhalter, der einmotorige Blackwing.

Neben den spannenden Vorführungen bieten die Organisatoren mehr als 700 abenteuerlustigen Teilnehmern tagsüber die Möglichkeit, Flugerlebnisse zu sammeln. Vom Veteranen Antonov An-2 über das Kleinflugzeug Cessna 172 bis zum Jetranger-Gasturbinenhubschrauber stehen sie den Interessierten zur Verfügung.

Auch wenn am Sonntag die Flugzeuge die Hauptrolle haben, wird es auch am Boden nicht an Attraktionen mangeln: Der Aeropark Budapest erwartet alle mit mehreren Oldtimern, einer Malév-Miniausstellung und einem Simulator. Außerdem warten Street Food-Stände und Kunsthandwerke auf Interessierte.

Für die Kleinen gibt es neben den beiden Riesenhüpfburgen ein Spielhaus, das von qualifizierten Erzieherinnen betreut wird. Natürlich Geschicklichkeitsspiele und Glitzer-Tattoos gehören ebenfalls zum Repertoire.

Die SKYVIEW AIRSHOW wird von Gyula Czollner moderiert, einem professionellen Kommentator und Rennfahrer, der in der Formel 1 und der MotoGP ausgebildet wurde, und der nicht allein sein wird: Jr. Gábor Talabos ist der garantiert unterhaltsame und professionelle Erzähler des actionreichen Programms! Das Team wird mit Balázs Kránitz, Youtuber ergänzt, der nicht nur als Kommentator an der Veranstaltung teilnimmt, sondern moderiert auch die Pilot Talkshow, in der bekannte Flieger wie Gábor "Szaki" Szakács, der Flugdirektor von Smartwings Hungary, oder Zsolt Szüle, der Boeing 747-Kapitän, ihre spannendsten Abenteuer erzählen.

Der Flughafen ist mit dem Auto über die Hauptstraße 85 und mit kostenlosen Shuttlebussen vom Bahnhof Fertőszentmiklós aus zu erreichen.

Eintrittskarten können im Vorverkauf und vor Ort erworben werden, wobei der Eintritt für Kinder von 6-14 Jahren ermäßigt und für Kinder unter 6 Jahren kostenlos ist.

Informationen über Programme, Kartenverkauf und Aktualisierungen finden Sie auf der Airshow-Website, der Facebook-Seite und dem Airshow-Facebook-Event.

SKYVIEW AIRSHOW bereitet ein spannendes Veranstaltungsprogramm vor und freut sich darauf, Familien und Luftfahrtbegeisterte begrüßen zu dürfen!

(red / West Hungarian Airshow)