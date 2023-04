Nachdem eine erste geplante Evakuierungsmission abgebrochen wurde, gelang es der deutschen Luftwaffe mittlerweile, über 200 Europäer - vornehmlich deutsche Staatsbürger - aus der heftig umkämpften Hauptstadt Karthum auszufliegen.

Sonntagabend sei ein A400M mit 101 Evakuierten an Bord sicher in Karthum gestartet, weniger später sei ein zweiter A400M mit 113 Menschen an Bord gefolgt. Montagmorgen fand dann laut Angaben der Bundeswehr der dritte Evakuierungsflug statt.

(red)