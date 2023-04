Zweite Start- und Landebahn in Lima eröffnet

Mit dem Start des ersten kommerziellen Flugs sind am internationalen Flughafen „Jorge Chávez“ in Lima kürzlich die neue Start- und Landebahn sowie der neue Flughafentower eingeweiht worden.

Somit ist der Fraport-Beteiligungsflughafen der erste in Peru, der über zwei Runways verfügt.

„Wir haben erneut bewiesen, dass wir auch komplexe Infrastrukturprojekte innerhalb eines engen Zeitplans entwickeln können“, sagt Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Für uns ist klar: Auch in diesen herausfordernden Zeiten bekennen wir uns zu unserem Investment in Peru.“ Die neue Landebahn und der Tower gehen sukzessive in Betrieb, bis sie mit der Fertigstellung des neuen Terminals 2025 voll betriebsfähig sein werden.

Seit 2001 betreibt die Fraport-Tochter Lima Airport Partners (LAP) den peruanischen Hauptstadtflughafen. 2022 starteten und landeten hier rund 18,6 Millionen Passagiere. Nach Frankfurt und Antalya ist Lima der drittverkehrsreichste Flughafen im Fraport-Konzern.

(red / Fraport)