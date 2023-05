Abschiedsflug der letzten flugfähigen Mirage III Europas

1956 hob die Mirage III zum ersten Mal ab. Von 1964 bis 2003 flog dieser Typ auch in der Schweizer Luftwaffe. Eine ausgemusterte Maschine wurde von Luftfahrtenthusiasten danach flugfähig gehalten. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach seinem Abschiedsflug erhielt der Jet seinen letzten Marschbefehl - ins Museum.

Am vergangenen Donnerstag heulte auf dem Militärflugplatz in Payerne noch einmal das Triebwerk einer Flugzeuglegende auf. Die letzte zugelassene und flugfähige Mirage III Europas erhob sich elegant zum einstündigen Abschiedsflug in den Himmel.

Pilotiert wurde die ehemalige Militärmaschine (zuletzt privat betrieben) der Schweizer Luftwaffe von Oberst d. R. Thierry Goetschmann. Mit seinem wohl letzten Jetflug verabschiedete sich auch der ehemalige Leiter der Schweizer Pilotenschule vor den Augen zahlreicher Flugzeugfans in den wohlverdienten Ruhestand.

Fotoimpressionen

Text: Jürgen Sema

Fotos: @jets_speed12