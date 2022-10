Österreichische Eurofighter-Piloten trainierten mit Schweizer Kameraden

Ende September landeten drei Eurofigter der 2. Staffel des Überwachungsgeschwaderrs des Bundesheeres aus Zeltweg in der Zentralschweiz auf dem Kavernenflugplatz Meiringen. Vorausgegangen war ein gemeinsames Training mit und gegen den F/A18 Kampfjet der Eidgenössischen Fliegerstaffel 11. Die Luftstreitkräfte der beiden Länder arbeiten seit Jahren zusammen und so verlegten die Österreicher heuer auf eigenen Wunsch drei Maschinen nach Meiringen, um so Erfahrungen für das 2023 anstehende Nato Tiger Meet im Süden Italiens (Gioia Del Colle) zu sammeln.

Die Nato Tiger Association (NTA) ist eine jährlich stattfindende Übung der (Elite-)Fliegerstaffeln der NATO-Mitgliedsländer und befreundeter Nationen. Die 2.Staffel der österreichischen Luftwaffe aus Zeltweg ist seit 2021 Probemitglied, die Meiringer Fliegerstaffel 11 seit Jahren Voll-Mitglied der NATO-Tigers. Zu den jährlichen Trainings, die auf eine fanzösische Innitiative seit 1959 abgehalten werden, präsentieren viele Nationen Ihre teilnehmenden Luftfahrzeuge in oft spektakulären Sonderlackierungen im Tiger Look (Anmerkung der Redaktion: Auch das Österreichische Bundesheer hatte eine Saab 105 im Tiger-Look, diese Maschinen wurden jedoch ausgeflottet, zu einem Nachfolger hat sich die österreichische Politik bisher nicht bekannt.)

Neben den gemeinsamen Übungsflügen im Schweizer Luftraum (mit anschließender Landung auf dem Flugplatz in Meiringen-Unterbach) folgten unter teils widrigen Wetterbedingungen zwei weitere Trainigseinsätze sowie eine abschließende Übung. Im Anschluss daran ging es für die österreichischen Jagdflieger direkt zurück nach Zeltweg in die Steiermark.

Somit konnten auch die österreichischen Unterstützungskräfte, welche mit rund 40 Personen und einer C-130 Hercules in Emmen gelandet waren, nach erfolgreicher Mission wieder die Heimreise antreten.

Weitere Fotoimpressionen

"Take off Power set!"

F/A-18 der Schweizer Luftwaffe beim Start mit Nachbrenner - Foto: Hans Rudolf Schenk

Auch in der Nacht trainierten die Schweizer Kameraden - Foto: Hans Rudolf Schenk

Triebwerksstart der F/A-18 - Beide Fotos: Stefan Weber

Text: Jürgen Sema

Fotos: Hans Rudolf Schenk & Stefan Weber