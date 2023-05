Einmal Jetpilot im Kunstflugteam sein: Apache Aviation - hier werden (Flieger-)Träume wahr

Austrian Wings Fotograf Jürgen Sema ging in Frankreich in die Luft. Er war Backseater in einem L-39 Jet von Apache Aviation, ehemals Breitling Jet Team. Hier ist sein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Am Ende des Textes finden Sie die Fotoimpressionen.

Es ist Sonntag früh, kurz nach acht Uhr. Noch circa Stunde Autofahrt. Ich bin auf dem Weg nach Dijon, zum Aeroport Dijon-Longvic genauer gesagt. Ich fühle in mir eine Mischung aus Spannung, Vorfreude und Bangen, denn mich erwartet in Dijon die Erfüllung eines Jugendtraumes, nein sogar meines Lebenstraumes: einmal mit dem Düsenjet einer berühmten Kunstflugstaffel mitfliegen. Viele Gedanken jagen mir durch den Kopf. Wie werden sich die G-Kräfte bemerkbar machen? Was, wenn es mir dabei kotzübel werden sollte? Wie wird der Pilot dabei auf mich eingehen können? Wird er mich nach dem Kunstflugprogramm tatsächlich die Steuerung übernehmen lassen? Und dann die Ungewissheit, ob das ganze heute überhaupt stattfinden kann? Schon einmal musste mein Termin wegen schlechtem Wetter gecancelt werden. Und mein ursprünglicher Termin von gestern wurde schon auf den heutigen Sonntag verlegt, da ausgerechnet gestern gefühlt die Regenmenge eines ganzen Jahre aus den Wolken zu fallen schien. Und jetzt? Die Wolken hängen tief über dem Boden, teilweise ist es total Nebelig. Mann, denke ich … wir haben doch August und die berühmten Weinreben im Burgund rund um Dijon sollen doch von der Sonne so verwöhnt sein. Wo bleibt der heiße Planet nur?

In Gedanken versunken näher ich mich meinem Ziel. Halt, schnell ein Stopp am Rasthaus - ganz französisch noch zwei Croissant und einen Cafe Americano zum Frühstück auf die Hand. Ganz wichtig hat mir Françoise noch gestern beim Telefonat mit auf den Weg gegeben. Ohne eine Grundlage wäre es wohl sehr schnell flau im Magen. Françoise (Uuuups-Koordinatorin) ist erster Ansprechpartner, Sekretärin und gute Seele bei Apache-Aviation und hat die Organisation stets unaufgeregt im Griff.

Am Flughafen angekommen, finde ich sehr einfach den Hangar vom ehemaligen Breitling Jet Team, welches von Fliegerikone Jacques Bothelin geführt wird und seit 2020 unter dem Namen "Apache-Aviation" zur 41. Saison(!) an den Start geht! Sehr gut ausgeschildert kommt man auf dem ehemaligen Militärflugplatzgelände zunächst an zwei ausgemusterten Kampfjets der Armee de l`Air vorbei. Das steigert die Vorfreude noch zusätzlich. Irgendwie kann ich selbst nicht glauben, dass ich heute Vormittag in einem echten Düsenjet sitzen und ein Kunstflugprogramm mit vier Jets in Formation erleben soll? Wird mein Traum heute wirklich in Erfüllung gehen?

Das Auto am Hangar geparkt, gehe ich Richtung Eingang. Ein netter Herr kommt mir zufällig entgegen und wir halten eine kurzen Smalltalk in Englisch übers Wetter. Ob der Typ auch mitfliegt, frage ich mich? Dann kann ich durch den Zaun einen Blick auf das Flugfeld werfen. Und tatsächlich - vier Jets L-39 Albatros stehen aufgereiht vor dem Hangar. Einer der Flieger wird gerade betankt, Techniker wuseln um die eleganten Maschinen. Da öffnet sich die Eingangstür und Françoise begrüßt mich herzlich. Ziemlich nett die Franzosen, das hatte ich so gar nicht erwartet. Mein bester Freund und Begleiter an diesem Tag (zum Fotos machen) war davon auch sehr positiv überrascht. Wir wurden dann durch den Hangar, in welchem noch weitere L-39 standen, in die Fliegerbar begleitet. Dort warteten die weiteren Fluggäste und den Overalls nach zu Urteilen auch die PILOTEN. Wir nahmen einen Cafe und plauderten ein wenig. Der freundliche Herr von vorhin kam jetzt tatsächlich auch herein, im Fliegerkombi mit der Nummer 1 am Reverse: Jacques Bothelin, einer der erfahrensten Kunstflugpiloten der Welt und Besitzer von Apache-Aviation. Das Team, welches er unter anderem Namen vor über 40(!) Jahren und mehr als 15.000 Kunstflugstunden gegründet hat.

Jacques bat nun die Fluggäste in die Umkleide, wo jeder mit einem Overall (diesen darf man als Erinnerungsstück behalten), Helm und Mikro ausgestattet wurde. Dann ging es zum Briefing, welches in Französisch und speziell für mich in Englisch abgehalten wurde. Nach Infofilm und Besprechung der einzelnen Formationen durfte jeder auch zum ersten Mal auf einem Schleudersitz Platz nehmen, um den Notausstieg (Eject-Eject-Eject!) zu simulieren. Ganz wichtig, sollte es doch einmal zu einem Notfall kommen, muss jeder Handgriff sitzen.

Dann kam der Aufruf zum „Boarding“ - schnell noch ein letztes Mal in die Keramikabteilung und dann raus zu den Jets. Ein sehr netter Mechaniker empfing mich am Flugzeug und war beim Einstieg behilflich. Mit bedachten Schritten erklomm ich das Cockpit. Ein spannendes Gefühl, in so einem stählernen Vogel zu sitzen. Alles voller Anzeigen und Schalter und dem ein oder anderen rot markierten Bauteil, welches ich laut Abder (der Techniker) auf keinen Fall betätigen durfte. Da könnte man einiges an Unfug anstellen und so gesehen gehört auch eine Portion Vertrauen des Piloten in seinen Passagier durchaus dazu. Auch mein Pilot Patrick (Codename „Gaston“, ein ehemaliger Militärpilot mit tausenden Flugstunden auf Mirage F1 und Jaguar) hatte mittlerweile Platz genommen und der Mechaniker entsicherte nun die beiden Schleudersitze. Die Cockpithaube senkte sich und das Triebwerk wurde gestartet. Alleine der Sitzplatz, die Geräusche und der Geruch des Kerosins waren für mich die Anfahrt schon wert. Nach ein paar Funksprüchen zum Tower und der Frage "alles ok?" lösten sich die Bremsen und die vier Jets rollten zur Startbahn. Nach dem Last Chance Check nahmen wir Aufstellung, denn es wird auch in Formation gestartet.

Das Triebwerk heulte auf und mit einem Ruck rollten wir los, ich wurde kräftig in den Sitz gedrückt. Nach kurzer Zeit hob sich der Bug und schon waren wir in der Luft. Da unsere Position "rechter Flügelmann" war, konnte ich die anderen Maschinen sehr gut beobachten und mit der eigenen GoPro am Overall filmen. Die Minikamera durfte ich nach Rücksprache ausnahmsweise einsetzen. Generell ist filmen mit eigenem Handy und Co nicht erlaubt. Zu groß ist die Gefahr, dass ein heruntergefallenes Aufnahmegerät die Steuerung blockieren könnte. Dafür wird mit einer fest installierten Kamera das Flugerlebnis festgehalten und dem Pax im Anschluss übergeben. Man könnte übrigens vom hinteren Schleudersitz durchaus ins Fluggeschehen eingreifen, da hier im regulären Betrieb der Fluglehrer Platz nimmt und natürlich einige wichtige Funktionen steuern bzw. sogar übersteuern kann. Mit etwas Glück und nach Absprache mit dem Piloten darf man nach dem Formationsflug auch kurz mal selbst den Steuerknüppel führen und sich sprichwörtlich wie "Maverick" im legendären Film Top Gun fühlen ...

Schon als Kind hatten mich Jetformationen fasziniert, ich habe das unzählige Mal vom Boden aus beobachtet und bin selbst seit vielen Jahren als Luftsportler aktiv. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, überraschte und beeindruckte mich sofort die Nähe der Maschinen innerhalb der Formation. Sitz man selbst drin und erlebt die Bewegung der Jets zueinander, fragt man sich: uuups .... ob die wirklich wissen was Sie tun? Dann fiel mir aber sofort ein, dass "Gaston" bei Briefing schon die beeindruckende Nähe angesprochen hatte und dass diese völlig normal sein. Meine Bedenken verschwanden sogleich und wandelten sich in Bewunderung für die Piloten! Alles wird feinfühlig mit der Hand ausgesteuert und alle Blicke sind die ganze Zeit über auf den Leader in der #1 gerichtet. Er ist derjenige, der die Flugrichtung der Formation vorgibt - alle anderen richten Ihre Maschinen nach ihm aus und müssen daher ständig Blickkontakt zum Leader halten.

Im Steigflug näherte sich nun unsere Formation dem Luftraum, welcher uns für die Dauer des Kunstflugprogramms von einer freundlichen Stimme der Flugsicherung zugeteilt und freigehalten wurde. Mein Pilot zeigte noch auf das ein- oder andere Weingut – die Region um Dijon ist schließlich für Ihre hervorragenden Weine weltbekannt. Auf einer Höhe von knapp 1.000 Meter über Grund angekommen kam dann das Kommando für den ersten Looping. Die Nase der Albatros nach unten gedrückt, nahmen wir Fahrt auf, um dann steil nach oben zu ziehen. Jetzt wurden zum ersten Mal die G-Kräfte (bis ca. 5g) richtig spürbar und ich arbeitete mit Pressatmung gegen die G Force. Über Funk kam ganz entspannt die Frage, ob alles ok sei - mein Pilot schien die Kräfte kaum mehr zu spüren, so ruhig und relaxed hörte sich das an. Wie ich bei einem späteren Flug erleben durfte, gibt's es sogar einen Piloten, der die Mitflieger mit seinem Gesangstalent während der anstrengendsten Formationen verblüfft. Die erfahrenen Jungs auf dem Vordersitz sind offensichtlich ganz schön abgehärtet. Das Formationsprogramm wurde wie gebrieft durchgeführt und es wurden mehrere Loopings- Rollen - Fassrolle - Positionswechsel oder Upside Down Formationen erflogen. Irgendwann splittete die Formation und es wurde in einen simulierten Dogfight übergegangen. Wir jagten den anderen Jets hinterher und näherten uns diesen auch wieder an. Dann kam die Frage: Do you want the Stick(!)? Aber sicher doch .... nach zaghaften ersten Steuerungsbewegungen mit meinen nervösen Händen erflog ich dann tatsächlich eine komplette Rolle. Mit dem Kommando "My control" durch den Piloten machten wir uns dann auf den Rückflug zum Airport. Unterwegs schlossen alle vier Maschinen wieder zusammen und in Formation überflogen wir den Flugplatz, um dann mit einem strammen SPLIT in den Landeanflug überzugehen. Sanft setzte „Gaston“ die Albatros auf die Bahn und ich bedankte mich über Funk und mit spontanem Applaus für dieses sensationelle Erlebnis. Zurück am Boarding Place wurden wir wieder von den Technikern in Empfang genommen, die Maschinen gesichert und nach dem Öffnen der Kanzel steckte Abder zuallererst wieder die Sicherungssplinte in den Schleudersitz, so dass es am Ende wegen einem unbedachten Handgriff nicht doch noch zum Abschuss des Sitzes kam ...

Nach dem Shake Hands mit Techniker und Pilot und einem Gruppenfoto ging es zurück ins Fliegercafe. Hier wurde bei Kaffee und Croissants das Erlebte mit den anderen Fluggästen ausgetauscht und auch die ganze sympathische Crew von Apache-Aviation hatte für jede Frage ein offenes Ohr. Wohin ich auch blickte, sah ich völlig begeisterte und faszinierte Mitflieger - total geflasht von diesem weltweit so ziemlich einzigartigen Formationsflugerlebnis. Es soll sogar den ein- oder anderen Passagier geben, den hier die Sucht nach Wiederholung gepackt hat. Auch Wiederholungstäter sind bei Jacques und seinem Team herzlich willkommen. Alle Teilnehmer bekamen zum Abschluss eine SD-Karte mit den Aufnahmen der Onboard Camera und ein vom Piloten unterzeichnetes Diplome, um dieses unvergessliche Erlebnis zu dokumentieren.

Der Aéroport de Dijon Bourgogne ist ein französischer Flughafen in der Weinregion Burgund im Département Côte-d’Or etwa sieben Kilometer südöstlich vom Stadtzentrum Dijon. Der Linienverkehr beschränkt sich auf einige französische Ziele. Der Flughafen war bis 2016 ein Militärflugplatz der Armée de l’Air (Base aérienne 102 Dijon-Longvic "Cigognes") und beheimatete zuletzt Mirage 2000-5 Jagdflugzeuge

Fotoimpressionen

Der Hangar

Die L-39 ist ein eleganter Jet, der für die Ausbildung von Militärpiloten eingesetzt wird. Derzeit bemüht sich der tschechische Hersteller Aero Vodochody die jüngste Version - die L-39NG - nach Österreich als Ersatz für die Saab 105 zu verkaufen.

Die Fliegerbar

Jedem Flug geht ein professionelles Briefing voraus.

Apache-Team Gründer Jacques Bothelin erläuterte alle Manöver bis ins kleinste Detail.

Der Autor (links) mit Jacques Bothelin vom Apache Team.

Es wird ernst ...

Der Autor im Cockpit.

Take off!

Low level flight

Infos zur Mitfluggelegenheit

www.Apache-Aviation.com - derzeit wohl der einzige Anbieter für Passagierflüge in einer Kunstflugformation. Auf der Website kann man sich über die verschiedenen Angebotspakete informieren. Vom Schnupperflug bis hin zum Top Gun Flugerlebnis im L-39 Jet wird hier alles geboten. Außer in den L-39 Jets werden Solo- oder Formationsflüge auch mit dem ehemaligen Schulflugzeug der Armee de l`Air angeboten, der TB30 Epsilon. Diese Variante ist nicht minder spannend, aber etwas kostengünstiger und auch ein wirklich günstiger Schnupperflug ist damit möglich. Egal in welcher Variante: für Luftfahrtbegeisterte ist ein Besuch bei Jacques Bothelin und seinem sympathischen Apache-AviationTeam in Dijon unbedingt zu empfehlen - ja fast schon ein Muss!

Kontakt: www.apache-aviation.com

apacheavia1@aim.com

+33 380 356 310

1705 rue de l'Aviation

21600 Ouges, FRA

https://www.facebook.com/Apache.Avia

https://www.instagram.com/apache_aviation/

Text: Jürgen Sema

Fotos: ZVg von Jürgen Sema