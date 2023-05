Flughafen Wien mit starkem ersten Quartal 2023

„Deutlich mehr Reisende beflügeln wirtschaftliche Performance des Flughafens Wien – im Q1/23 deutlicher Anstieg bei Umsatz und Ergebnis – nächstes Klimaziel: Net Zero bis 2033“

„Die Zunahme der Reisetätigkeit beflügelt auch die wirtschaftliche Performance des Flughafen Wien. Im Q1/23 stieg der Umsatz um 63% auf € 180,4 Mio. das Nettoergebnis verbesserte sich auf € 25,0 Mio. Die steigenden Investitionsaktivitäten, wie etwa die großzügige Süderweiterung des Terminals und der weitere Ausbau der eigenen Stromerzeugung mittels Photovoltaik können ohne Fremdmittel aus dem Cash-Flow finanziert werden. Das steigert auch den Unternehmenswert, die Flughafen Wien-Aktie erreichte am 10. Mai 2023 mit € 42,45 je Aktie ein neues Allzeithoch, mit einer Marktkapitalisierung von rund € 3,66 Milliarden. Bis Jahresende 2023 verdoppelt der Flughafen Wien seine PV-Kapazitäten und wird künftig rund 50% seines Strombedarfs mit Sonnenenergie selbst produzieren. Seit Jänner führt der Airport seinen Betrieb bereits CO2-neutral. Unser nächstes Ziel: Net Zero bis 2033“, hält Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

„April 2023 rund 90% des Vorkrisenniveaus – guter Reisesommer zu erwarten – Wachstum bei Gastronomie und Retail“

„Die Reiselust ist groß: Im April 2023 erreichte der Flughafen Wien mit 2,5 Mio. Fluggästen bereits rund 90% des Vorkrisenniveaus. Die Fluglinien stocken ihre Flugangebote auf und die angebotenen Sitzplatzkapazitäten liegen bei etwa 90% des Vorkrisenniveaus. Wir erwarten also einen guten Reisesommer und bereiten uns intensiv darauf vor. Unseren Fluggästen bieten wir nicht nur eine hohe Servicequalität, sondern auch zahlreiche neue Gastronomieangebote, wie eine neue Panoramabar bei den C-Gates, das modernisierte Aussichts-Restaurant Zugvogel, den österreichweit ersten Costa Coffee-Shop, neue Billa Corso- und Burger King-Filialen in der Ankunftshalle und vieles mehr. Die Umsätze im Gastro- und Retailbereich legen dabei stark zu. Der Luftfahrtstandort Wien ist wieder im Aufwind und die Modernisierung und Erweiterung der Langstreckenflotte von Austrian Airlines mit zehn Boeing 787 ab 2024 ist dafür von wichtiger strategischer Bedeutung“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Jänner bis März 2023: 2,1 Mio. Passagiere am Standort Wien

Gegenüber dem, durch die COVID-19-Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten, ersten Quartal 2022 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im ersten Quartal 2023 deutlich zu: Von Jänner bis März 2023 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice auf insgesamt 6.661.802 Passagiere (+82,0%). Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere auf 5.325.201 (+81,5%). Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis März 2023 auf 43.471 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) erhöhte sich im Vorjahresvergleich sehr deutlich von 62,4% auf 75,6 % (Vgl. Q1/2019: 70,7%). Das Frachtaufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr auf 58.874 Tonnen (Luftfracht und Trucking, -3,5%). Der Flughafen Malta verzeichnete im Q1/2023 einen Passagieranstieg auf 1.245.525 Reisende (+85,1%) Der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 91.076 Reisende (+68,7%). Beide Auslandsbeteiligungen erzielten in den letzten Monaten höhere Passagiervolumina als im Vergleichszeitraum 2019.

Q1/2023: Starkes Umsatzplus auf € 180,4 Mio. (plus 62,6%) und Anstieg bei Nettoergebnis auf € 25,0 Mio.

Im Q1/2023 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von € 180,4 Mio., was einem Anstieg um 62,6% entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf € 66,8 Mio. und das EBIT stieg auf € 34,8 Mio. Das Nettoergebnis vor Minderheiten ist im Q1/2023 auf € 25,0 Mio. gestiegen. Der operative Cashflow beläuft sich auf € 89,6 Mio. (Q1/2022: minus € 21,4 Mio.).

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Q1/2023 im Vergleich zum Vorjahr auf € 81,4 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 9,2 Mio. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen einen Anstieg auf € 37,1 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 2,6 Mio. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties stieg der Umsatz im Q1/2023 auf € 36,5 Mio. und das Segment-EBIT sank auf € 14,6 Mio., war jedoch im Vorjahr von positiven Einmaleffekten unterstützt. Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Q1/2023 auf € 18,9 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf € 6,2 Mio.

Investitionen

In den ersten drei Monaten 2023 wurden in Summe € 15,2 Mio. (Q1/2022: € 10,1 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Die größten Investitionsprojekte am Standort Wien betreffen die Süderweiterung mit € 1,7 Mio., die Rollbahnen Lima Pier Ost und West mit € 2,4 Mio., Investitionen im Zusammenhang mit dem Sorter im Terminal 3 mit € 1,2 Mio. und Investitionen für die Adaptierung des Exit Entry Systems im Terminal mit € 0,8 Mio. Am Flughafen Malta wurden in den ersten drei Monaten insgesamt € 2,7 Mio. investiert.

Prognose für Passagierentwicklung 2023: Rund 32-34 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 26-27 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

2023 wird weiteren Aufschwung bringen: Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien unverändert rund 26-27 Mio. Reisende im Gesamtjahr 2023 und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Beteiligungen) rund 32-34 Mio. Reisende.

Finanz-Guidance 2023

Aufgrund der positiven Aussichten soll sich das Periodenergebnis auf über € 150 Mio. verbessern, bei einem Umsatz von rund € 830 Mio. und einem EBITDA von zumindest € 325 Mio. Die Investitionen steigen auf rund € 135 Mio., wobei alle Investitionen aus dem Cash-Flow finanziert werden und keine Fremdmittelaufnahme erfolgen wird.

Verkehrsentwicklung April 2023: Aufwärtstrend hält weiter an

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,2 Mio. Passagieren im April 2023

Im April 2023 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen starken Anstieg auf 3.215.252 Reisende (+37,5% zu April 2022). Damit beträgt das Passagieraufkommen im April 2023 in der Gruppe 93,7% im Vergleich zu April 2019 – und liegt somit nur knapp unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.

Standort Wien: 2,5 Mio. Passagiere im April 2023

Auch am Standort Flughafen Wien hat sich das Passagieraufkommen im April 2023 gegenüber dem Vorjahr stark verbessert auf 2.465.229 Reisende (+37,7%). Damit liegt das Passagieraufkommen in Wien bei 89,8% vom April 2019 und nur mehr gering unter dem Vorkrisenniveau.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 1.894.460 (+38,2%), die Zahl der Transferpassagiere auf 564.522 (+38,1%). Die Flugbewegungen verzeichneten im April 2023 einen Anstieg auf 18.666 (+23,0% zu April 2022) Die Fracht bewegt sich mit 20.664 Tonnen nur 5,8% unter dem Vorkrisenniveau (April 2019).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im April 2023 stieg nach Westeuropa auf 844.058 Passagiere (+32,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im April 2023 insgesamt 198.006 Passagiere (+42,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 33.269 Passagiere (+47,0%) und nach Afrika 31.046 (+38,1%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im April 2023 insgesamt 82.377 Passagiere (+50,4%) und in den Fernen Osten 34.414 Passagiere (+183,8%).

Der Flughafen Malta verzeichnete im April 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 708.388 (+37,8%) und liegt damit 8,4% über dem Vorkrisenniveau (2019). Der Flughafen Kosice legte auf 41.635 (+22,3%) Passagiere zu und liegt damit 26,3% über dem Wert vom Vorkrisenjahr 2019.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung April 2023

Flughafen Wien (VIE) 04/2023 04/2022 04/2019 01-04/2023 Diff. % 2022 Diff % 2019 Passagiere an+ab+transit 2.465.229 1.790.275 2.744.184 7.790.430 +64,9 -11,5 Lokalpassagiere an+ab 1.894.460 1.370.974 2.094.419 6.086.372 +63,6 -11,5 Transferpassagiere an+ab 564.522 408.864 624.270 1.680.856 +71,6 -9,8 Bewegungen an+ab 18.666 15.174 22.842 62.137 +36,6 -21,5 Cargo an+ab in to 20.664 21.934 23.535 79.537 -4,1 -11,8 MTOW in to 776.703 640.276 943.168 2.599.735 +33,4 -20,0 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 04/2023 04/2022 04/2019 01-04/2023 Diff. % 2022 Diff % 2019 Passagiere an+ab+transit 708.388 513.979 653.258 1.953.913 +64,6 +5,3 Lokalpassagiere an+ab 704.398 512.819 647.740 1.945.959 +64,2 +5,5 Transferpassagiere an+ab 3.986 1.160 5.518 7.944 +283,4 -27,1 Bewegungen an+ab 4.680 3.757 4.547 13.505 +38,6 -4,1 Cargo an+ab (in to) 1.298 1.248 1.334 5.909 +25,4 +12,6 MTOW (in to) 182.193 144.084 170.669 530.659 +41,6 -0,4 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 04/2023 04/2022 04/2019 01-04/2023 Diff. % 2022 Diff % 2019 Passagiere an+ab+transit 41.635 34.049 32.974 132.715 +50,7 +13,5 Lokalpassagiere an+ab 41.635 34.049 32.974 132.715 +50,9 +13,8 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 0 n.a. n.a. Bewegungen an+ab 327 311 408 1.046 +29,0 -31,2 Cargo an+ab (in to) 0 225 1 0 -84,4 -99,8 MTOW (in to) 10.017 9.865 9.182 32.843 +25,9 -0,5 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 04/2023 04/2022 04/2019 01-04/2023 Diff. % 2022 Diff % 2019 Passagiere an+ab+transit 3.215.252 2.338.303 3.430.416 9.877.058 +64,7 -8,4 Lokalpassagiere an+ab 2.640.493 1.917.842 2.775.133 8.165.046 +63,5 -7,7 Transferpassagiere an+ab 568.508 410.024 629.788 1.688.800 +72,0 -9,9 Bewegungen an+ab 23.673 19.242 27.797 76.688 +36,8 -19,1 Cargo an+ab (in to) 21.962 23.182 24.870 85.447 -2,5 -10,5 MTOW (in to) 968.913 794.225 1.123.019 3.163.237 +34,6 -17,1

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in € Mio. Q1/2023 Q1/2022 Umsatzerlöse 180,4 110,9 Sonstige betriebliche Erträge 2,9 11,6 Betriebsleistung 183,3 122,5 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -17,7 -10,7 Personalaufwand -75,7 -51,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen -23,2 -13,5 Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen 0,1 -0,3 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen -0,0 -0,3 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 66,8 46,3 Planmäßige Abschreibungen -32,0 -33,9 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 34,8 12,4 Zinsertrag 2,0 0,1 Zinsaufwand -3,2 -3,4 Sonstiges Finanzergebnis 0,3 0,0 Finanzergebnis -0,9 -3,4 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 33,9 9,0 Ertragsteuern -9,0 -2,3 Periodenergebnis 25,0 6,7 Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 23,0 6,5 Nicht beherrschende Anteile 2,0 0,2 Ergebnis je Aktie (in €, verwässert = unverwässert) 0,27 0,08

Bilanzkennzahlen

in Mio. € 31.3.2023 31.12.2022 AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.670,9 1.687,9 Kurzfristiges Vermögen 614,2 537,1 PASSIVA: Eigenkapital 1.474,0 1.448,5 Langfristige Schulden 480,2 483,0 Kurzfristige Schulden 331,0 293,5 Bilanzsumme 2.285,1 2.224,9 Nettoliquidität 223,6 149,4 Gearing (in%) -15,2 -10,3

Cashflow Rechnung

in Mio. € Q1/2023 Q1/2022 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 89,6 21,4 aus Investitionstätigkeit -153,0 -80,2 aus Finanzierungstätigkeit -8,5 -26,1 Free-Cashflow -63,3 -58,8 CAPEX1 15,2 10,1

1) ohne Finanzanlagen

