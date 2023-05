Mit Video: Lufthansa A380 besuchte den Flughafen Wien für Trainingsflüge

Trainingsflüge führten einen A380 der Lufthansa kürzlich gleich zwei Mal an einem Tag nach Wien. Heute und morgen kommt der Riesenvogel erneut.

Totgesagte leben länger. Das trifft auch auf den A380 bei der AUA-Mutter Lufthansa zu. Während des Höhepunktes der Corona-Pandemie stillgelegt, sah es zunächst nicht nach einem Comeback des gigantischen Vierstrahlers aus. Doch sukzessive reaktiviert(e) Lufthansa mehrere ihrer A380 wieder.

Videoimpressionen vom Besuch des A380 - Video: Austrian Wings Media Crew

Am 9. Mai besuchte der A380 mit der Kennung D-AIMK im Rahmen von Trainingsflügen den Flughafen Wien gleich zwei Mal an einem Tag - das war eine Premiere. Die letzten beiden reguläre Besuche eines Lufthansa A380 fanden 2010 (Erstlandung) sowie 2011 (Taufe eines A380 auf den Namen "Wien") statt.

Die Maschine flog an diesem Tag zunächst von München nach Leipzig, dann weiter nach Prag und von Prag Wien. Von der österreichischen Hauptstadt aus ging es dann weiter nach München und von dort wieder nach Leipzig, Prag und Wien, ehe der Vierstrahler gegen 19:40 Uhr nach München zurückkehrte.

Auch heute, Samstag, und morgen, Sonntag, wird ein A380 von Lufthansa in Wien erwarten. Wie VIE-Vorstand Julian Jäger bekannt gab wird die Ankunft der Maschine am Samstag um 12:30 Uhr sowie um 18:30 Uhr und am Sonntag gegen 12:30 Uhr erwartet.

Fotoimpressionen

Nachfolgende Fotos: Tobias Bosina

(red)