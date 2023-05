Helvetic Airways erweitert Flotte mit zwei Embraer E190

Die Schweizer Regionalairline hat soeben mit TrueNoord die Leasingvereinbarung für zwei Embraer E190 unterzeichnet. Die Flugzeuge werden voraussichtlich Ende Mai sowie Ende Juni 2023 zur Flotte stoßen. Damit wächst die Flotte von Helvetic Airways auf insgesamt 18 Flugzeuge an.

Helvetic Airways hat mit dem Lessor TrueNoord soeben das Leasing von zwei Embraer E190 besiegelt. Die zwei modernen Flugzeuge mit Jahrgang 2013 werden voraussichtlich per Ende Mai bzw. Ende Juni unter der Registration HB-JVX und HB-JVY zur Schweizer Regionalairline stossen. Sie werden mit 112 Sitzplätzen identisch konfiguriert sein wie die vier E190, die sich bereits in der Helvetic-Flotte befinden. Auch optisch fügen sich die beiden Neuzugänge im bekannten Helvetic-Kleid mit dem Schweizer Kreuz auf dem markanten roten Heck und dem silbergrauen Schriftzug nahtlos in die Flotte ein.

Die beiden Flugzeuge werden auf dem bestehenden Flugnetz von Helvetic Airways eingesetzt, entsprechend werden für die beiden Maschinen keine zusätzlichen Crews rekrutiert. "Diese zusätzlichen Verfügbarkeiten erlauben es Helvetic Airways, den Flugplan auch unter den aktuell herausfordernden Bedingungen stabil zu halten und den Kunden eine hohe Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Planungssicherheit zu garantieren", sagt Helvetic Airways-CEO Tobias Pogorevc. Durch die beiden zusätzlichen Maschinen wächst die Flotte von Helvetic Airways auf 18 Flugzeuge an: vier Embraer E195-E2, acht E190-E2 sowie sechs E190.

(red / Helvetic)