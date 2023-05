SkyAlps hat Kassel - Bozen aufgenommen

Airline-Chef Josef Gostner begrüßt die Aufnahme Kassel’s in das Streckennetz der SkyAlps: „Über 2 Millionen Deutsche verbringen jährlich den Sommerurlaub in Südtirol – nun auch bequem erreichbar in nur 90 Minuten aus der Mitte Deutschlands! Wir freuen uns, mit unserem Premium-Produkt auch den Veranstalter UKS Touristik mit an Bord zu haben, die Pauschalreise-Angebote im schönen Südtirol anbieten.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Flughafen GmbH Kassel: „Dieses vielfältige, neue Reiseziel wird gut in der Region nachgefragt. Wir freuen uns, dass es der Reiseveranstalter „UKS Touristik“ gemeinsam mit allen Partnern erreicht hat, dass nun noch ein weiteres, sehr attraktives Ziel für unsere Passagiere angeboten wird. Diese Flüge sind eine absolute Bereicherung für unseren Flugplan und jeder, der schon mal in Südtirol war, weiss die sonnenreichen Regionen und die absolute Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Südtiroler Bevölkerung zu schätzen.“

Christian Henkel, Geschäftsführer UKS Touristik GmbH & Co. KG: „Wir sind hocherfreut mit Bozen / Südtirol einen echten Urlaubsschatz ab Kassel anbieten zu können! Entdecken Sie die Vielfalt Südtirols, wie zum Beispiel Meran, Bozen, die Seiser Alm, den Kronplatz und natürlich die imposanten Dolomiten!“ Der Reiseveranstalter UKS Touristik bietet bereits erfolgreich die Flüge nach Sylt und Usedom an und präsentiert mit Bozen nun ein weiteres, abwechslungsreiches Reiseziel ab Kassel.

Flugzeiten: MONTAG 01.05. – 30.10.2023 15:10 Kassel (KSF) – Bozen (BZO) 16:45 BN1957 13:00 Bozen (BZO) – Kassel (KSF) 14:30 BN1956 FREITAG 05.05. – 27.10.2023 16:10 Kassel (KSF) – Bozen (BZO) 17:45 BN1957 14:00 Bozen (BZO) – Kassel (KSF) 15:30 BN1956

Buchbar sind die Flüge auch als Individual-, Gruppen-, Themen- und Sonderreisen und natürlich als attraktive Pauschal-Arrangements mit Hotel und Transfer in Reisebüros oder auf www.kassel-bozen.de

(red / Flughafen Kassel)