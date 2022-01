Coronaschutzimpfung in der A400M am Flughafen Kassel

Am 29. Januar 2022 können sich Interessierte ab dem 5. Lebensjahr am Kassel Airport exklusiv im Innenraum eines Airbus A400M der Luftwaffe gegen Covid-19 impfen lassen. Die Impfung schützt zu 80 bis 90 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf und rettet damit Menschenleben.

Die Aktion, die in Zusammenarbeit zwischen dem Kassel Airport, dem Johanniter Regionalverband Kurhessen, dem Lufttransportgeschwader 62 aus Wunstorf, Angehörigen der regionalen Verbindungskommandos der Bundeswehr, Sanitätsstabsoffizieren der Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit, der Post-Apotheke aus Kassel und den Städtischen Werken durchgeführt wird, läuft von 10 bis 18 Uhr. Nach fast zweijähriger Pandemie haben Impfwillige nach vorheriger Anmeldung dabei exklusiv erstmals wieder die Möglichkeit, das militärische Transportflugzeug aus nächster Nähe live zu erleben und sich gleichzeitig mit einer Impfung zu schützen. Die Impfungen von 5-11-Jährigen werden von einer Kinderärztin vorgenommen. Die Impfaktion findet in der Nähe des Towers auf dem Vorfeld der Allgemeinen Luftfahrt statt. Impfwillige können sich ab sofort einen der begehrten Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sichern unter www.kassel-airport.de/impfairbus/. Die Initiatoren wollen an diesem Tag über 500 Impfungen verabreichen. Eine Besichtigung des Flugzeugs ist außerhalb der Impfung leider nur vom Flughafenzaun aus möglich. Verimpft werden die beiden mRNA-Impfstoffe, wobei vorranging Personen unter 30 Jahren mit Corminaty (BioNtech), ältere mit Spikevax (Moderna) geimpft werden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen Kassel GmbH, Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms, sagt: „Wenn ich nicht schon geboostert wäre, würde ich mich sofort für diese Impfung in spektakulärer Umgebung anmelden. Ich hoffe, dass viele so denken. Das Impfen ist für uns alle der Schritt raus aus der Pandemie. Ich finde es toll, dass der Flughafen mit dieser Aktion Verantwortung übernimmt und das Impfen so attraktiv wie möglich macht. Danke an das Flughafen-Team und alle Partner, die den Impfairbus möglich machen!“

„Wir freuen uns sehr, dass zur langfristigen Bekämpfung des Corona-Virus beitragen und diese ungewöhnliche Location für Impfungen zur Verfügung stellen können. Ein Airbus A400M aus nächster Nähe zu erleben, wird nicht nur für Flugzeugliebhaber ein besonderes Erlebnis sein in Verbindung mit ihrem Impftermin. Vielen Dank an alle Partner, die sofort begeistert waren von der Idee und zur Realisation der Aktion beigetragen haben“, sagt Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport.

„Ich freue mich, dem luftfahrtbegeisterten Publikum in Hessen einen unserer A400M bei dieser tollen Aktion präsentieren zu können und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg. Jede Impfung zählt und dafür leisten wir hier als Teil der Gesellschaft gern unseren Beitrag“, so Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe.

„Eine solch außergewöhnliche Impfaktion unterstützen wir gern und hoffen, dass sich nicht nur Fans von Fluggerät oder Flugverkehr von der Aktion angesprochen fühlen. Mehr denn je geht es darum,

Impfangebote zu schaffen, damit die Impfquote steigt. Innerbetrieblich haben wir damit bereits großen Erfolg und konnten so bereits ein Impfquote von ca. 90 Prozent unserer Belegschaft erreichen“, begründet Dr. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke AG Kassel, die Unterstützung der Aktion.

Benjamin Krause, Regionalvorstand der Johanniter in Kurhessen: „Wir waren vom ersten Moment an, als die Idee während einer gemeinsamen Impfaktion am Flughafen Kassel-Calden geboren wurde,

begeistert und freuen uns sehr unsere Freunde von der Luftwaffe, den regionalen Verbindungskommandos der Bundeswehr und dem Flughafen zu unterstützen. Es ist eine tolle Aktion, mit der wir alle gemeinsam einen wichtigen Beitrag leisten die Pandemie zu bekämpfen und ein möglichst großes Impfangebot zu machen.“

Die Postapotheke aus Kassel engagiert sich bereits seit über einem Jahr zum Thema Impfen und hat auch bereits mehrfach verschiedene Impfaktionen im Terminal unterstützt und die erforderlichen Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Somit war es für alle Beteiligten eine Ehrensache auch bei diesem spektakulären Impftermin mit an Bord zu sein. ,,Wir freuen uns ganz besonders über dieses außergewöhnliche Event, denn jede Impfung bringt uns der Normalität ein Stückchen näher. Ich bin sicher, dass sich das Engagement und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten lohnt und viele Menschen diese attraktive Impfmöglichkeit nutzen werden.‘‘, so Apothekeninhaber Stephan Parzefall.

Der Airbus A400M ist ein Hochdecker mit vier Propeller-Motoren, Druckkabine sowie Heckfrachttor. Er ist als strategisches und taktisches Transportflugzeug für Personal und Material konzipiert, in dem bis zu 114 Soldaten Platz finden. Daneben ist das Flugzeug auch als fliegende Tankstelle sowie zur Versorgung erkrankter oder verwundeter Soldaten einsetzbar. Es hat eine Länge von 45,10 Metern, ist 14,70 Meter hoch und verfügt über eine Spannweite von 42,36 Metern. Das Leergewicht beträgt 78,6 Tonnen, das maximale Abfluggewicht 141 Tonnen. Im Sommer 2021 kamen mehrere A400M bei der militärischen Evakuierungsoperation aus Kabul (Afghanistan) zum Einsatz, bei der vom 16. bis zum 26. August insgesamt 5.340 Menschen aus über 45 Nationen von der Luftwaffe ausgeflogen wurden.

Die Luftwaffe hat nach der Abholung deutscher Staatsbürger aus Wuhan im Januar 2020, ihrer anschließenden Unterbringung im rheinland-pfälzischen Germersheim, beim Transport intensivpflichtiger Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland, im Rahmen der Amtshilfe sowie zuletzt bei den innerdeutschen Patiententransporten der „Operation Kleeblatt“ verschiedenste Aufträge bei der Bekämpfung der Pandemie erfüllt.

