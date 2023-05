Wizz Air: Mit eSIM Roaming-Gebühren sparen

Der ungarische Billigflieger Wizz Air bietet das Service eSIM-Data an. Damit kann man auf Auslandsreisen Roaming-Gebühren vermeiden, verspricht das Unternehmen.

Mit eSIM bietet Wizz Air seinen Kunden nach eigenen Angaben erschwingliche mobile Datenoptionen mit Zugang zu über 245 Mobilfunknetzen. So kann man in mehr als 150 Ländern in Verbindung bleiben, ohne die SIM-Karte wechseln zu müssen. Denn mit dem eSIM-Service erhalten Kunden mobile Prepaid-Datenpakete, die teure Roaming-Dienste überflüssig machen und unsichere WLAN-Verbindungen vermeiden. Die Datennutzung lässt sich bequem überwachen und man kann sicherstellen, dass die Gebühren innerhalb der zugewiesenen Grenzen bleiben. Darüber hinaus kann die eSIM bis zu zwölf Monate nach der letzten Reise verwendet werden. Einzelheiten unter https://wizz.breezesim.com/pages/esim-benefits.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Bremen und Saarbrücken. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)