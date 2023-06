Aegean fliegt ab Bremen nach Heraklion

önnen. Ihr wöchentlicher Flug ist eine hervorragende Ergänzung zu den drei wöchentlichen Kreta-Flügen der Sundair. Jetzt haben Urlauber noch bessere Reisemöglichkeiten, um die Insel zu erreichen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne über die neue Airline am Bremen Airport. Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines ist Mitglied der Star Alliance.

Zum Erstflug am Bremen Airport reisten Detlev Geiser, TUI Country Manager Germany & Austria, und Sven Winterstein, Leiter Flugeinkauf TUI Deutschland, an und schickten die Crew mit den besten Wünschen auf ihren Flug nach Heraklion. Sven Winterstein: „Wir sind sehr erfreut darüber, dass es uns als Marktführer in Griechenland gelungen ist, die Aegean Airlines auch ab Bremen erfolgreich zu etablieren. Die ersten Abflüge sind ausgebucht, was nicht selbstverständlich ist in einer Erstsaison und macht uns sehr optimistisch bis zum 5.11. stabil abfliegen zu können“.

Ab sofort fliegt Aegean Airlines jeden Sonntag um 11.10 Uhr bis zum 5. November von Bremen nach Heraklion. Die Flüge sind buchbar beim Reiseveranstalter TUI oder in jedem Reisebüro.

(red / BRE)