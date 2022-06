Aegean Airlines landet am Bodensee-Airport

Kurz danach startete der Jet mit 174 Reisenden wieder nach Heraklion auf Kreta. Zusammen mit der TUI, dem weltgrößtem Touristik-Konzern, fliegt Aegean Airlines diese Verbindung nun jeden Samstag bis zum 08. Oktober dieses Jahres an.



Die Crew des Airbus wurde durch den Geschäftsführer des Flughafens, Claus-Dieter Wehr mit Blumen und Zeppelin Pralinen in Friedrichshafen begrüßt und für die Fluggäste gab es anlässlich dieses Erstfluges zur Einstimmung auf den Urlaub bereits am Gate griechische Spezialitäten.



„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses beliebte Ferienziel nun noch häufiger ab Friedrichshafen anbieten können und wir so auch der großen Nachfrage nach Flügen zu attraktiven Urlaubsdestinationen entsprechen können“, so Claus-Dieter Wehr.



Aegean Airlines ist die größte griechische Fluggesellschaft und Mitglied der Luftfahrtallianz Star Alliance.

(red / FDH)