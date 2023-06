Faszination Luftfahrt: Flughafenfest am Flughafen Leipzig/Halle am 10. und 11. Juni 2023

Am 10. und 11. Juni lädt der Flughafen Leipzig/Halle zum Flughafenfest. Flugzeugschau, Rundflüge, Flughafen-Rundfahrten und zahlreiche Mitmachaktionen bieten Spaß und Action für Groß und Klein. Das Fest findet am Samstag von 12:00 bis 20:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr statt. Für die Anreise werden die Nutzung des ÖPNV sowie der Deutschen Bahn empfohlen. Der Eintritt ist frei.