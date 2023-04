Leipzig und Dresden: Passagierzahlen steigen auch 2023 weiter

Die Mitteldeutschen Flughäfen verzeichneten in den ersten drei Monaten des Jahres eine weiter wachsende Nachfrage, insbesondere nach touristischen Flügen. An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle wurden deutlich mehr Passagiere gezählt als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Flugreisen nach Spanien, Ägypten und in die Türkei.