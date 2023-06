Flughafen Düsseldorf startet erfolgreich in die Sommerferien

Der Düsseldorfer Airport blickt auf das bislang verkehrsreichste Wochenende in diesem Jahr zurück - 285.000 Fluggäste begrüßte der Flughafen an den ersten Sommerferientagen.

Die Stimmung im Terminal: fröhlich und voller Urlaubsfreude. Die Abläufe an den Check-in-Schaltern, beim Gepäckhandling, in der Flugzeugabfertigung sowie an den Bordkarten- und Sicherheitskontrollen verliefen reibungslos und insgesamt ohne nennenswerte Verzögerungen, heißt es seitens des Flughafens.

Die Stabilität der Prozesse am Airport zeigte sich besonders an einer aus Passagiersicht kritischen Stelle: den Sicherheitskontrollen. Durchschnittlich benötigten 85 Prozent der Fluggäste nicht länger als zehn Minuten für die Passagier- und Handgepäckkontrolle. Am gestrigen Sonntag lag dieser Wert sogar bei 95 Prozent. Bei maximalen Wartezeiten von kurzzeitig 15 bis 20 Minuten konnten die Passagiere in den ersten Ferientagen entspannt in den Urlaub starten.

„Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern am Airport“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren leidenschaftlichen Einsatz. Sie sorgen mit Kopf, Herz und Hand für eine neue Normalität am Flughafen und können stolz auf das Ergebnis sein.“ Redeligx weiter: „Wir alle wissen aber auch, dass dies ein Nonstop-Langstreckenflug ist. Bis Ende Oktober werden die Passagierzahlen auf hohem Niveau bleiben, und wir werden weiterhin alles daran setzen, unseren Fluggästen ein exzellentes Airport-Erlebnis zu bieten. Auch sie haben übrigens ihren Teil zum guten Ferienstart beigetragen. Sie haben sich gut vorbereitet, auf unsere Leistungsfähigkeit vertraut und sind nicht übermäßig früh zum Airport angereist – auch ihnen ein großes Dankeschön!“

Rolf Pohlig, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flughafen Düsseldorf GmbH, würdigt die Leistung am Airport und betont die Signalwirkung des gelungenen Ferienauftakts: „Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem gesamten Flughafenteam. Unter der Leitung der Geschäftsführer Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt hat es hart für einen erfolgreichen Start in die verkehrsreichste Zeit des Jahres gearbeitet. Dieser Einsatz hat sich gelohnt. Der operative Erfolg unterstreicht einmal mehr das enorme Potenzial und die Leistungsfähigkeit des Flughafens Düsseldorf. Als Nordrhein-Westfalens Tor zur Welt ist er gut aufgestellt – im Interesse der Menschen und der Wirtschaft unserer gesamten Region.“

(red / DUS)