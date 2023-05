Delta Air Lines nimmt Verbindung Düsseldorf – Atlanta wieder auf

Am 10. Mai ist es soweit: Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines nimmt nach dreijähriger Pause wieder Kurs auf die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Bis zum 27. Oktober wird die Direktverbindung zwischen Düsseldorf und Atlanta dreimal wöchentlich bedient. Deltas Heimatflughafen Hartsfield-Jackson Atlanta ist das größte Luftfahrt-Drehkreuz der Welt. Reisende erhalten von dort aus bequeme Weiterflugmöglichkeiten zu über 200 US-amerikanischen Binnenzielen und Destinationen in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Thomas Brandt, Sales Manager für Zentral- und Osteuropa der Delta Air Lines, freut sich auf die Wiederaufnahme der NRW-Landeshauptstadt ins Streckennetz: “Düsseldorf war seit 2006 bis zum Ausbruch der Pandemie ein wichtiger Standort in unserem weltweiten Streckennetz. Wir freuen uns, wieder ab Nordrhein-Westfalen zu fliegen. Urlaubs- und Geschäftsreisende sowie Fluggäste, die Freunde oder Verwandte besuchen, haben nun eine gute Verbindung in die USA. Dazu nahtlose Anschlussmöglichkeiten zu allen wichtigen Zielen in Nord- und Südamerika.“

Die Fluganbindung an das weltgrößte Drehkreuz ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Entwicklung des Interkontinentalverkehrs am Flughafen Düsseldorf. „Auch wenn die Strecke nach Deutschland in diesem Jahr nur saisonal bedient wird, hat die erste transatlantische Direktverbindung nach Corona eine wichtige Signalwirkung“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Wir freuen uns, dass wir die langjährige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Delta nach der pandemiebedingten Unterbrechung endlich fortsetzen können. Die Verbindung ist für Tourismus und Wirtschaft gleichermaßen wichtig. Unser Airline-Partner Delta bietet den Fluggästen ein Top-Produkt mit hervorragenden Anschlussmöglichkeiten von Atlanta aus. Umgekehrt gelangen Urlauber und Geschäftsreisende aus den USA auf direktem Weg ins Zentrum einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa. In unserem Bundesland sind über 1.600 US-Unternehmen angesiedelt. Die guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unserem Bundesland und den USA werden mit dieser Direktverbindung gestärkt.“

Auf der Strecke werden Flugzeuge des Typs B767-300ER eingesetzt, die alle vier Delta-Kabinen mit insgesamt 209 Sitzen anbieten. „Delta Main Cabin“ mit frischen Mahlzeiten und Getränken, kostenfreien Kopfhörern und Augenmasken und individuellen Entertainment-Bildschirmen in der Sitzlehne. „Delta Comfort+“ im vorderen Teil der Main Cabin bietet dazu mehr Beinfreiheit und einen persönlichen Stauraum in der Gepäckablage. Ein noch komfortableres Reiseerlebnis bietet „Delta Premium Select“ mit breiteren Sitzen, tieferer Liegeposition und verstellbaren Beinstützen, einer Plüschdecke, größeren Bildschirmen, handgefertigten Amenity Kits mit nützlichen Reiseutensilien und einem gehobenen Menü. Premium-Select-Passagiere genießen zudem ein exklusives Priority Boarding. Für Reisende, die Wert auf gehobenen Luxus legen, bietet „Delta One“ schließlich ein Rund-um-Wohlfühl-Komfort – unter anderem mit Flachbett-Sitzen, hochwertiger Bettwäsche, von einem Chefkoch kreierten Mahlzeiten und erlesenen Weinen und natürlich Premium Lounge Zugang am Flughafen.

‎ Flugverbindung von Delta Air Lines nach Düsseldorf:‎

‎DL090, Atlanta (ATL) - Düsseldorf (DUS), ab 09.05.2023 dienstags, donnerstags, samstags.

Abflug 18:00, Ankunft 08:35 (+1), Flugzeit: 8:35

DL091, Düsseldorf (DUS) - Atlanta (ATL), ab 10.05.2023 mittwochs, freitags, sonntags.

Abflug 10:35, Ankunft 14:35, Flugzeit: 10:00

(red / DUS)