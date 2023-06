Foto: Der neue S-58 der Flying Bulls

Beim Neuzugang der Flying Bulls handelt es sich um einen S-58C der im US-amerikanischen Luftfahrzeugregister unter der Kennung N869RB eingetragen ist, wobei das "RB" für den Firmennamen "Red Bull" steht.

Der 1958 gebaute Helikopter (in manchen Berichten ist 1956 als Baujahr angegeben, Anmerkung d. Red.) ist in den Farben der deutschen Heeresflieger lackiert und trägt daher ein großes Eisernes Kreuz auf dem Rumpf. Diese Markierung, die auf eine 1813 gestiftete Tapferkeitsauszeichnung zurückgeht, ist seit 1956 das offizielle Erkennungssymbol der deutschen Streitkräfte.

Das von den Flying Bulls erworbene Exemplar wurde ursprünglich als N869 an die Chicago Helicopter Airways ausgeliefert und von dieser ab Juni 1963 an die belgische Sabena verleast, die damit Städteflugverbindungen anbot. 1964 übernahm Sabena den Helikopter und er erhielt die Kennung OO-SHP. Aufgrund finanzieller Probleme stellte Sabena den Helikopterverkehr ein, der S-58 stand einige Jahre am Boden, ehe das Fluggerät 1969 an die belgische Luftwaffe verkauft wurde und dort für Rettungseinsätze genutzt wurde.

Zuletzt flog die Maschine als D-HAUG in Deutschland und ist ein richtiger Filmstar. 2006 war sie im Film "Die Sturmflut" zu sehen.

Wann die Flying Bulls ihren Neuzugang der Öffentlichkeit im Rahmen eines Displays präsentieren, ist noch nicht bekannt.

Bislang (Stand 2. Juni 2023, 09:10 Uhr) scheint der S-58 jedenfalls noch nicht einmal auf der Homepage des Unternehmens auf.

(red)