KLM führt neue World Business Class-Sitze an Bord der B777-Flotte ein

KLM Royal Dutch Airlines hat neue Sitze in der World Business Class eingeführt. Diese breiteren Sitze verfügen über eine Schiebetür, die für mehr Komfort und Privatsphäre sorgt. Dank verschiedener Innovationen sind die Sitze und ihre Ausstattung 10–15 % leichter als andere Business-Class-Sitze in diesem Marktsegment und tragen so zu den Nachhaltigkeitszielen von KLM bei, betont die Airline in einer Aussendung.

Die neuen Sitze bieten den Passagieren mehr Platz und Komfort:

• Alle Passagiere der World Business Class haben direkten Zugang zum Gang. Jeder Sitz verfügt über eine Schiebetür, die sich leicht öffnen und schließen lässt, sodass der Sitz für mehr Privatsphäre beim Arbeiten, Entspannen und/oder Schlafen geschlossen werden kann;

• Persönlichere Anpassungsmöglichkeiten und benutzerfreundliche Funktionalität, einschließlich einer verstellbaren Unterstützung für den unteren Rücken und einer Entspannungseinstellung mit einer dezenten Rückenmassagefunktion;

• Der Sitz lässt sich vollständig nach hinten neigen, um ein bequemes, 198 cm langes Bett zu bilden.

• Es gibt mehrere Ladesteckdosen, die leicht zugänglich und gut sichtbar sind, und den Passagieren steht auch die Möglichkeit zum kabellosen Laden zur Verfügung;

• Passagiere können ihre Reiseutensilien in einem abschließbaren Fach verstauen, das auch über einen eingebauten Spiegel verfügt.

• Der Sitz verfügt über einen eingelassenen Flaschenhalter, sodass Passagiere auch bei Turbulenzen eine Wasserflasche sicher auf ihrer Tischplatte stehen lassen können.

Andere World Business Class Services, darunter das Catering-Konzept und SkyPriority, bleiben unverändert.

Für die neue World Business Class entschied sich KLM für die Installation von Jamco Venture-Sitzen in einer 1-2-1-Konfiguration, die allen WBC-Passagieren direkten Zugang zum Gang ermöglicht.

Diese Jamco Venture-Sitze wurden zuvor in der World Business Class an Bord der Boeing 787-Flotte von KLM installiert. Nach umfangreichen Kundenrecherchen arbeitete KLM mit dem Hersteller zusammen, um den Sitz weiter zu verbessern. Das vollständige JAMCO-Design, das in Zusammenarbeit mit KLM entwickelt wurde, insbesondere das persönliche Kabinenlayout, ist leichter als die vorherige Konfiguration, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Leichtere Sitze tragen zu den Nachhaltigkeitszielen von KLM bei.

Die gesamte Boeing 777-300- und 200-Flotte von KLM wird mit den neuen World Business Class-Sitzen ausgestattet. Diese Flotte wird außerdem mit der neuesten Premium Comfort-Kabine ausgestattet. Der komplette Umbau wird im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

(red / KL)