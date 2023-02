Air France-KLM zurück in den schwarzen Zahlen

Starker Anstieg der Gruppenkapazität um 85 % im Vergleich zu 2019 mit einem Auslastungsgrad von 84 %

Konzernumsatz bei 26,4 Mrd. €, mit den höchsten Umsätzen im vierten Quartal der Geschichte

Operatives Ergebnis bei 1,2 Mrd. € mit einer operativen Marge von 4,5 % über dem Niveau von 2019 (4,2 %), trotz steigende Kraftstoffpreise

Positives Nettoergebnis von 0,7 Mrd. € unterstützt die Wiederherstellung des Eigenkapitals der Gruppe

Positiver bereinigter operativer freier Cashflow von 1,9 Mrd. € und solider Cash von 10,6 Mrd. €

Nettoverschuldung im Vergleich zu Ende 2021 um 1,9 Milliarden Euro gesunken

Benjamin Smith, CEO der Air France KLM Gruppe, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Im Laufe des Jahres 2022 hat Air France-KLM erneut seine Widerstandsfähigkeit und Agilität in einem schwierigen Kontext bewiesen. Trotz des Omikron Corona Virus, des Krieges in der Ukraine, der inflationären Situation und der Betriebsstörungen an internationalen Großflughäfen im vergangenen Sommer konnte der Konzern eine starke Nachfrage nach Reisen erfolgreich verbuchen.

Auf der Finanzseite haben wir erfolgreich große Operationen durchgeführt, um sowohl unser Eigenkapital wiederherzustellen als auch unsere Bilanz zu konsolidieren und gleichzeitig die erhaltenen staatlichen Beihilfen zurückzuzahlen. Wir haben wegweisende Geschäfte gesichert, darunter eine strategische Handelspartnerschaft mit der CMA CGM Group, die unser größter privater Aktionär ist. Gleichzeitig haben wir unsere Transformationsbemühungen auf allen Ebenen unserer Gruppe vorangetrieben, als Vorreiter für nachhaltige Luftfahrt gestärkt und effizienter aus der Pandemie hervorgehen. Unsere Flotten-Erneuerungsbemühungen und unsere Investitionen in SAF zeigen voll und ganz unsere Entschlossenheit, eine aktive Rolle bei der Dekarbonisierung zu werden, nicht nur unserer eigenen Betriebe, sondern der gesamten Branche. Wir schließen das Jahr mit einem positiven Nettoeinkommen ab und blicken auf die Zukunft im Vertrauen auf unsere Fähigkeit, die anstehenden Herausforderungen anzugehen. Ich möchte allen Kunden danken, die sich dieses Jahr für unsere Fluggesellschaften entschieden haben, sowie allen unseren Mitarbeiter, die dieses Jahr durch ihre harte Arbeit und ihr Engagement für Spitzenleistungen zu einem Erfolg gemacht haben.“

