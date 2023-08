Geschäftsführung am Flughafen Hamburg ab 2024 neu aufgestellt

Christian Kunsch, seit 2019 Geschäftsführer am Hamburg Airport, rückt zum Jahresbeginn auf als Vorsitzender der Geschäftsführung und folgt auf Michael Eggenschwiler, der nach über 20 Jahren seine Tätigkeit beendet und zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird.

Berit Schmitz wird im kommenden Jahr neu in die Geschäftsführung berufen. Die Bankkauffrau und studierte Betriebswirtin verfügt über langjährige Erfahrung im Verkehrswesen, war 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bis zur Geschäftsleitung für den Flughafen Hannover und bis zu ihrem Wechsel im kommenden Jahr als Geschäftsführerin für die Mainzer Verkehrsgesellschaft tätig.

Mit der Besetzung der zwei Geschäftsführungspositionen sichern die Gesellschafter Kontinuität und Erfahrung mit dem Hamburger Standort, zugleich aber auch hohe fachliche Expertise im Aviation-Bereich.

Staatsrat Andreas Rieckhof, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Hamburg GmbH: „Der Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Verkehrsstandort für den ganzen norddeutschen Raum – aber auch ein gut geführtes Unternehmen, das sich in vielfältiger Weise für die Herausforderungen im Luftverkehr der Zukunft rüstet. Die bisherige Geschäftsführung hat den Flughafen sicher gelenkt und mit großer Weitsicht positioniert. Wir lassen Herrn Eggenschwiler nur ungern ziehen. Umso mehr freuen wir uns, dass Herr Kunsch uns in neuer Rolle erhalten bleibt und wir mit Frau Schmitz eine sehr gute Ergänzung in der Geschäftsführung gefunden haben. So können wir einen kontinuierlichen Übergang gestalten und sind weiterhin sehr gut aufgestellt.“

Gerhard Schroeder, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flughafen Hamburg GmbH und Geschäftsführer von AviAlliance: „Mit der neuen Besetzung wird am Flughafen Hamburg Kurs gehalten. Die Nachfolge von Michael Eggenschwiler ist damit gut geordnet. Kaufmännisch ebenso wie in Sachen Flugbetrieb verfügt die Flughafen Hamburg GmbH auch ab dem kommenden Jahr über eine verlässliche und kompetente Geschäftsführung. Beiden wünsche ich zur Übernahme der neuen Aufgabe alles Gute und viel Erfolg!“

Christian Kunsch: „Für mich ist es eine Ehre, dass die Gesellschafter mir zum 1. Januar 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung übertragen – dies gibt mir die Möglichkeit, die mit Michael Eggenschwiler begonnene, erfolgreiche Arbeit fortzuführen und die Zukunft des Flughafens zu gestalten. Wir spüren zurzeit, wie stark die Nachfrage nach Flugreisen wieder anzieht. Hier gilt es, die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Infrastruktur und Luftfahrt-Technologie weiter voranzutreiben. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe im Team anzugehen und eine erfahrene Luftfahrtexpertin mit in der Geschäftsführung zu haben.“

Berit Schmitz: „Ich freue mich sehr, die Position der kaufmännischen Geschäftsführerin am Flughafen Hamburg anzutreten und gemeinsam mit Christian Kunsch die Erfolgsgeschichte des größten Flughafens in Norddeutschland weiter zu schreiben. Nach der Corona-Pandemie gilt es nun, das Wachstum im Luftverkehr wieder abzubilden und die Herausforderungen der Zukunft in Angriff zu nehmen. Ich freue mich darauf, bald die Kolleginnen und Kollegen bei der Flughafengesellschaft selber und der Geschäftspartner am Flughafen kennenzulernen und in den Austausch zu kommen.“

Die neue Geschäftsführung tritt im ersten Quartal des kommenden Jahres an; Christian Kunsch übernimmt die neue Rolle zum 1. Januar, Berit Schmitz spätestens zum 1. April. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie AviAlliance GmbH mit 49 Prozent.

