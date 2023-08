Konzernweites Passagierwachstum stärkt Geschäftszahlen im ersten Halbjahr

Gestützt von einer konzernweit positiven Passagierentwicklung steigerte der Flughafenbetreiber Fraport die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen. Der Konzern-Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 auf 1.804,3 Millionen Euro – ein Plus von 33,8 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2022. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 481,4 Millionen Euro (plus 17,9 Prozent). Das Konzern-Ergebnis kletterte auf 85,0 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war diese Kennzahl aufgrund eines Sondereffekts noch negativ (6M 2022: minus 53,1 Millionen Euro).

„Im zweiten Quartal können wir an die gute Entwicklung vom Jahresstart anknüpfen. Die Erholung der Passagiernachfrage hält über unser gesamtes Airport-Portfolio an“, sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „In Frankfurt konnten wir passagierseitig in der ersten Jahreshälfte zu 80 Prozent an das Vorkrisenniveau aufschließen. Am Heimatstandort werden wir auf Gesamtjahressicht weiter zulegen – auch beim Geschäftsreiseanteil. Von der anhaltend starken Nachfrage Privatreisender profitieren unsere touristisch ausgerichteten internationalen Beteiligungsflughäfen am stärksten. Dies gilt insbesondere für die griechischen Airports. Sie lagen in den ersten sechs Monaten deutlich über dem Vorkrisenjahr 2019.“

Wichtige Kennzahlen verbessert

Bereinigt um Erlöse, die im Zusammenhang mit Ausbauinvestitionen in den internationalen Konzerngesellschaften standen (nach IFRIC 12), stieg der Umsatz um 27,8 Prozent auf 1.548,6 Millionen Euro. In den Umsatzerlösen sind erstmalig auf Halbjahresebene auch die Luftsicherheitsgebühren enthalten, die Fraport im Zuge der Steuerungsübernahme der Sicherheitskontrollstellen seit dem 1.1.2023 am Flughafen Frankfurt vereinnahmt (106,4 Millionen Euro). Demgegenüber sanken die Erlöse aus Sicherheitsleistungen infolge der Entkonsolidierung der Konzern-Gesellschaft FraSec Aviation Security GmbH zum 1. Januar 2023 um 75,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.

Aus dem verbesserten operativen Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 481,4 Millionen Euro resultierte ein Betriebsergebnis (EBIT) von 245,9 Millionen Euro (zu 6M 2022: plus 35,2 Prozent). Davon profitierte der operative Cash Flow mit einer Steigerung auf 293,8 Millionen Euro (6M 2022: 185,3 Millionen Euro). Der Free Cash Flow verbesserte sich ebenfalls deutlich auf minus 377,5 Millionen Euro (6M 2022: minus 733,8 Millionen Euro). Das erzielte Konzern-Ergebnis von 85,0 Millionen Euro entsprach einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 0,87 Euro (6M 2022: minus 0,53 Euro).

Fluggastaufkommen legte konzernweit zu

Das Passagieraufkommen in Frankfurt stieg im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 26,9 Millionen Fluggäste (zu 6M 2022: plus 29,1 Prozent). Das entsprach einer Erholung gegenüber 2019 von 79,9 Prozent. Der Europaverkehr profitierte von der hohen Nachfrage nach Urlaubsreisen in Warmwasserregionen und dem schrittweise anziehenden Geschäftsreiseverkehr vor allem mit Destinationen in Westeuropa. Beim Interkontinentalverkehr verbuchten touristisch geprägte Reiseziele in Nord- und Zentralafrika und der Karibik hohe Zuwachsraten. Das volumenstarke Nordamerikaaufkommen lag nah am Vorkrisenniveau. Der Chinaverkehr blieb weiter hinter der allgemeinen Verkehrsentwicklung zurück und erreichte rund ein Drittel des Aufkommens von 2019.

Im internationalen Portfolio stachen die 14 griechischen Beteiligungsflughäfen hervor. Konsolidiert lagen sie im ersten Halbjahr bereits mit 7,8 Prozent über dem Vorkrisenjahr 2019. Danach folgte Antalya mit einer Erholungsrate von 96,2 Prozent, gefolgt von Lima (zu 6M 2019: 85,4 Prozent) und den beiden brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre (zusammen zu 6M 2019: 84,7 Prozent). Weitere Details zu den Fraport-Verkehrszahlen sind hier abrufbar.

Ausblick präzisiert

Der Vorstand präzisiert für das Gesamtjahr 2023 die Passagierprognose für Frankfurt. Am größten deutschen Flughafen erwartet er den mittleren Bereich seiner gegebenen Bandbreite von über 80 bis 90 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 mit rund 70,6 Millionen Fluggästen. Nach Ablauf des ersten Halbjahres 2023 bestätigt der Vorstand den Ausblick der wirtschaftlichen Kennzahlen und konkretisiert diesen ebenfalls. Für das Konzern-EBITDA geht das Unternehmen davon aus, in der oberen Hälfte der gegebenen Bandbreite von 1.040 bis circa 1.200 Millionen Euro zu liegen. Auch beim Konzern-Ergebnis erwartet Fraport die obere Hälfte der Prognose von rund 300 bis etwa 420 Millionen Euro zu erreichen.

