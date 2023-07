Urlaubsstart am Flughafen Frankfurt: Über 200.000 Passagiere täglich

Hessen und einige angrenzende Bundesländer starten am kommenden Freitag in die Sommerferien. Frankfurt Airport erwartet am ersten Ferienwochenende über 200.000 Fluggäste täglich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Verkehrsanstieg von 15 bis 25 Prozent. Per Direktflug geht es zu 292 möglichen Reisezielen in 92 Ländern weltweit.