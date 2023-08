Vor 105 Jahren: Erster erfolgreicher Fallschirmabsprung eines Jagdfliegers

Hefty wurde am 13. Dezember 1894 in Österreich-Ungarn geboren, genauer gesagt in der heutigen slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava). Zu Beginn des Ersten Weltkrieges meldete er sich zur Fliegertruppe, nachdem er bereits in Friedenszeiten mit dem Segelfliegen begonnen hatte. Am 22. August 1918 gelang es ihm, aus seiner beschädigten Maschine erfolgreich mit dem Fallschirm auszusteigen. Angeblich war es das erste Mal, dass er überhaupt einen Fallschirm trug. Fallschirme galten zu dieser Zeit als technisch unzuverlässig. Zudem lehnten viele Jagdflieger das Tragen eines Fallschirmes ab, weil sie es als "unritterlich" empfanden.

Hefty beendete den Krieg hochdekoriert mit fünf bestätigten und fünf unbestätigten Luftsiegen. Nach dem Ersten Weltkrieg wechselte er in die Zivilluftfahrt und flog unter anderem für die ungarische Malev sowie für die französische Fluggesellschaft Air France. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh Hefty aus Sorge vor dem Erstarken des Kommunismus in Ungarn in die USA, wo er 1965 verstarb.

(red)