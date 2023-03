Tschechischer Weltkriegspilot Emil Boček mit 100 Jahren verstorben

Der tschechische Royal Air Force Veteran verstarb nun in seiner Heimatstadt Brünn (Tschechisch: Brno).

Noch im Februar dieses Jahres hatte Boček in Brünn seinen 100. Geburtstag gefeiert - Austrian Wings berichtete. Jetzt verstarb er im Alter von 100 Jahren in seiner Heimatstadt, der südmährischen Metropole Brünn.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala würdigte Boček mit den Worten: "General Boček kämpfte dafür, dass unser Land demokratisch, frei und unabhängig wird."

Boček floh1938 im Alter von 16 Jahren aus der von Nazi-Deutschland besetzten Tschechoslowakei nach Großbritannien und flog ab Oktober 1944 als Kampfpilot bei der 310th fighter Squadron der RAF, die aus tschechoslowakischen Piloten bestand. Damals war er 21 Jahre alt.

Im Jahr 2016 hatte er im alter von 93 Jahren Gelegenheit, in Großbritannien noch einmal in einer Spitfire zu fliegen - am Steuer eines Doppelsitzers.

2019 verlieh ihm Tschechien ehrenhalber den Titel General.

(red)