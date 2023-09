Air Astana eröffnet neues Flight Training Center

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat ihr brandneues Flight Training Center am internationalen Flughafen in Astana eröffnet. Es ist nach Angaben der Fluggesellschaft die erste Einrichtung dieser Art in Zentralasien, die von der European Aviation Safety Agency (EASA) zertifiziert wurde. Das neue Schulungszentrum ist mit der modernsten Generation an Flugsimulatoren ausgestattet, die den internationalen Standards entsprechen sowie eine äußerst realistische Trainingsumgebung ermöglichen, unterstreicht die Airline.

Der L3 Harris Reality Seven Full Flight Simulator wird erstmals bei Air Astana eingesetzt und ist zeitglich die erste Inbetriebnahme in Kasachstan. Das neue Trainingszentrum verbessert die Ausbildungsmöglichkeiten für Piloten im Heimatland des nationalen Carriers. Über 500 Piloten der Air Astana Group werden in dieser rund um die Uhr geöffneten Institution unterrichtet. Zudem hat Air Astana in den Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) und den Real Fire Fighting Trainer (REFT) investiert, die bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Beide Simulatoren entsprechen dem neusten Stand der Technik und helfen verschiedene Evakuierungs- und Brandbekämpfungssituationen nachzubilden, die für die Ausbildung von Flugbegleitern und Piloten wichtig sind.

„Die Eröffnung des neuen Trainingszentrums zeigt das strategische Engagement von Air Astana, in die höchsten Leistungsstandards für das Flugpersonal sowie in die Förderung von Neueinsteigern in der wachsenden kasachischen Luftverkehrsbranche zu investieren“, sagt Peter Foster, President der Air Astana Group. „Ich bin zuversichtlich, dass diese neue Einrichtung sich nicht nur als kosteneffiziente Ressource für Air Astana erweisen wird, sondern darüber hinaus auch Kasachstan zu einem regionalen Marktführer in der Pilotenausbildung macht.“

Das Aviation Training Center unterstreicht den Einsatz von Air Astana hinsichtlich der ESG-Grundsätze. Dazu gehören die Gewährleistung der Flugsicherheit sowie die Förderung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit in der Luftverkehrsbranche. Weitere Initiativen von Air Astana waren die bereits im Jahr 2008 eingeführt Ab-initio-Ausbildung zur Weiterbildung von Piloten sowie die 2018 eröffnete Trainingsakademie in Almaty. Die Air Astana Group plant in den kommenden fünf Jahren jährlich 100 zusätzliche Piloten sowie Flugbegleiter einzustellen.

(red / Air Astana)