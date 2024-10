Air Astana fliegt neu nonstop Almaty-London mit einem Airbus A321LR

Die kasachische Air Astana setzt auf mehr Effizienz bei Langstreckenflügen und arbeitet hierfür eng mit dem Flugzeughersteller Airbus zusammen. Durch den Einbau eines zusätzlichen Treibstofftanks in Maschinen vom Typ Airbus A321LR erhalten diese eine deutlich größere Reichweite und können für Air Astana Langstreckenflüge übernehmen, ohne technische Zwischenstopps zum Nachtanken einlegen zu müssen.

Mit einem so umgerüsteten Airbus A321LR nimmt Air Astana ab 4. Oktober 2024 die Flüge zwischen der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty und London wieder auf. Bereits ab März 2022 hatte die Fluglinie diese Verbindung bedient, allerdings mussten die Flüge jeweils in Aktau zwischenlanden. Dieser Stopp entfällt nun, so dass die Maschine 90 Minuten schneller ihr Ziel erreicht. Die Flugzeit beläuft sich damit auf 9:35 Stunden – einer der weltweit längsten Linienflüge eines Narrowbody-Jets.

Die Modernisierung der Flotte ist ein entscheidender Faktor der Langfriststrategie von Air Astana für höhere operative Effizienz. Diese umfasst alle relevanten technischen und Sicherheitsaspekte. So sollen gerade auf der Langstrecke die Rahmenbedingungen für die Passagiere entscheidend verbessert und gleichzeitig die Performance der Fluglinie nachhaltig optimiert werden.

(red / Air Astana)