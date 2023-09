AUA und ÖBB erweitern Angebot: „AIRail“ hebt nun alle 30 Minuten ab

Austrian Airlines und ÖBB erweitern ihre erfolgreiche Kooperation mit dem "AIRail"-Produkt, das bereits seit Dezember 2014 eine entspannte Anreise zum Flughafen Wien per Bahn ermöglicht. „AIRail“ verbindet die Stadtzentren Linz, Salzburg und Graz mit dem Flughafen Wien, um von dort mit Austrian Airlines weiter in die Welt zu fliegen. Das Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit bei den Reisenden. Um der steigenden Nachfrage zu entsprechen, wird die Frequenz ab dem 10. Dezember 2023 auf der Weststrecke auf einen 30-Minuten-Takt erhöht, was einer durchschnittlichen Steigerung von rund 18 Verbindungen pro Tag entspricht. Nach Graz werden täglich insgesamt 10 Verbindungen in beiden Richtungen angeboten.

Austrian Airlines CEO Annette Mann betont: "Ich bin überzeugt davon, dass es für jede Reise, je nach individuellem Zeit- und Kostenbudget, das passende Verkehrsmittel oder die richtige Kombination aus Verkehrsmitteln gibt. Mehr als 95 Prozent unserer innerösterreichischen Kurzstreckenpassagiere sind Umsteiger, die nach Wien kommen, um von dort aus in die ganze Welt zu fliegen. Das ist der Bereich, in dem wir eng mit der ÖBB zusammenarbeiten. Durch die Erweiterung unseres „AIRail“-Angebots machen wir das kombinierte Reisen noch attraktiver."

Für Austrian Airlines Fluggäste wird die Anreise zum Flughafen Wien mit der erhöhten Frequenz noch komfortabler, wobei auf den Strecken von und nach Linz sowie Salzburg sogar bis zu über 50 Verbindungen pro Tag zur Verfügung stehen. Mit „AIRail“ erreichen die Fluggäste alle Austrian Destinationen mit nur einem Ticket. Neben der einfachen Buchung, bis hin zum Check-in auf austrian.com, genießen Reisende eine Verbindungsgarantie im Fall von Zugverspätungen oder Zwischenfällen.

ÖBB CEO Andreas Matthä ergänzt: „Mit dem erweiterten „AIRail“-Angebot bieten wir noch mehr Möglichkeiten, einen Flug flexibel und umweltfreundlich mit einer Bahnfahrt in Österreich zu kombinieren. Mit bis zu 50 Railjet-Verbindungen pro Tag von und nach Linz bzw. Salzburg und 10 Railjet-Verbindungen von und nach Graz ist der Zug ideal für die Anreise zum Flughafen Wien.“

Die Vorteile auf einen Blick

Zusätzlich zum Flug können Austrian Airlines Gäste im Rahmen des Miles & More Programms auch für „AIRail“-Strecken Meilen sammeln. Im ÖBB Railjet profitieren Fahrgäste von kostenfreiem WLAN und einem Snack-Gutschein, der im Zugrestaurant eingelöst werden kann. Austrian Business-Class Gäste genießen im Zug den Komfort der 1. Klasse und haben außerdem freien Zugang zur ÖBB-Lounge vor der Abfahrt. Weitere Information zu AIRail unter https://www.austrian.com/at/de/airail-zug-und-flug.

(red / OS)