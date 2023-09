Auslieferungsverzögerung bei Boeing: Ryanair streicht Flugplan zusammen

Ryanair hatte erwartet, zwischen September und Dezember 27 Flugzeuge zu erhalten, doch aufgrund von Produktionsverzögerungen im Spirit-Rumpfwerk in Wichita in Verbindung mit Boeings Reparatur- und Auslieferungsverzögerungen in Seattle rechnet Ryanair nun damit, zwischen Oktober und Dezember nur vierzehn Flugzeuge zu erhalten. Ryanair arbeitet mit Boeing zusammen, um zu versuchen, die Auslieferungen im Zeitraum von Januar bis Mai 2024 zu beschleunigen, damit Ryanair wie erwartet mit allen 57 neuen Boeing-Flugzeugen in die Hauptreisezeit im Sommer 2024 starten kann.

Infolge dieser Auslieferungsverzögerungen wird Ryanair in dieser Woche eine Reihe von Anpassungen an ihrem Winterflugplan 2023 vornehmen. "Wir reduzieren die Anzahl der in Charleroi stationierten Flugzeuge um drei, die in Dublin stationierten Flugzeuge um zwei und werden fünf Flugzeuge auf vier italienischen Basen, darunter Bergamo, Neapel und Pisa, reduzieren. Auch in East Midlands, Porto und Köln werden Flugzeuge abgebaut", heißt es.

Ryanair entschuldigt sich für diese unvermeidlichen Kürzungen im Winterflugplan 2023. Ryanair hat in diesem Winter keine Ersatzflugzeuge, da planmäßige Wartungsarbeiten an der gesamten Flotte von über 550 Flugzeugen erforderlich sind, um alle Flugzeuge für den umfangreichsten Sommerflugplan 2024 einsatzbereit zu halten.

(red / FR)