Ryanair bietet im Winter zusätzliche Flüge an.

Ryanair hat heute (10. August) ihren umfangreichen Herbstferienflugplan für Wien mit 67 zusätzlichen wöchentlichen Flügen zu 24 Destinationen bekannt gegeben.

Darunter befinden sich sechs neue Wintersonnenstrecken nach Cagliari, Chania, Heraklion, Kalamata, Kos und Palermo, so die wegen der Arbeitsbedingungen ihres Personals seit Jahren in der Kritik stehende Airline in einer Aussendung.

(red)