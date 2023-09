BER optimiert Abfertigungsprozesse

Der Flughafen Berlin Brandenburg nutzt in Zukunft als erster deutscher Flughafen eine KI-basierte Software-Lösung zur Optimierung der Abfertigungsprozesse am BER. Damit investiert die Flughafengesellschaft weiter in moderne Technologien zur Steigerung der Servicequalität, Pünktlichkeit und Effizienz am BER.

Während sich die zuletzt eingeführten digitalen Produkte des BER primär auf den Terminalbetrieb fokussierten, stehen nun die 49 terminalnahen Vorfeldpositionen des Hauptstadtflughafens im Fokus. Zusammen mit dem Unternehmen Assaia implementiert die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH flächendeckend ein System – die digitale TurnaroundControl-Lösung – mit dem Abfertigungsprozesse auf dem Vorfeld mit Hilfe einer selbst lernenden Software analysiert und relevante Handlungsempfehlungen erteilt werden. Dadurch können die Arbeitsschritte am Flugzeug optimiert werden, was zu einer höheren Stabilität im Flugplan und einer gesteigerten Pünktlichkeit führt. Das Produkt wird in den kommenden Monaten stufenweise eingeführt.

Thomas Hoff Andersson, Chief Operations Officer Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "Mit stabilen Prozessen und verlässlichen Flugplänen trägt ein Flughafen als Infrastrukturbetreiber zu einem guten Reiseerlebnis der Fluggäste bei. Am BER setzen wir in Zukunft auf eine KI-basierte Lösung, um die Stabilität des Netzwerks und die Pünktlichkeitswerte weiter zu steigern. Wir versprechen uns durch das maschinelle Lernen der Software wertvolle Erkenntnisse, die uns zusätzliche Impulse für eine Weiterentwicklung der Prozesse im operativen Flughafenbetrieb ermöglichen.“

Max Diez, CEO Assaia: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Berlin Brandenburg und darüber, dass wir Teil der Reise des Flughafens sein können, um den Reisenden am BER das bestmögliche Erlebnis bieten zu können. Unsere Technologie wird dem Flughafen helfen, seine Ziele zu erreichen: mehr Sicherheit und Effizienz, mehr Abfertigungen pro Flugsteig und eine verbesserte Pünktlichkeit."

Die Software TurnaroundControl verbessert die Abläufe am Flughafen durch Echtzeit-Transparenz der Abfertigungsvorgänge. Mit Hilfe von Kameras an den Vorfeldpositionen und der KI-basierten Software werden Empfehlungen zur Optimierung der Abfertigung ausgesprochen. Diese können von den Mitarbeitenden verwendet werden, um Prozesse zu optimieren und die Pünktlichkeit zu steigern.

(red / BER)