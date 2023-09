Berliner Hauptstadtflughafen BER meldet 2 Millionen Passagiere für August

Passagierzahlen zum Ende der Sommerferien konstant, so der Airport in einer Medienmitteilung.

Der August war noch geprägt von den Sommerferien. Im vergangenen Monat reisten rund 2,2 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg. Im Vormonat Juli 2023 waren es etwa genauso viele. Im August des Vorjahres flogen 1,9 Millionen Menschen über den BER und damit knapp 300.000 weniger als im August dieses Jahres. Vor der Corona-Krise, im August 2019, nutzten rund 3,2 Millionen Fluggäste die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Insgesamt sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres 14,9 Millionen Passagiere über den BER gereist. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum knapp 12,6 Millionen.

Im vergangenen Monat starteten und landeten rund 16.100 Flugzeuge am BER und damit etwa so viele wie im Vormonat. Im August des Vorjahres starteten und landeten 1.300 Maschinen weniger am BER. Im August des Vorjahres waren es 14.764 Flugbewegungen und im Jahr 2019 rund 25.000.

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt 3.040 Tonnen Luftfracht verladen. Im August des Vorjahres waren es 2.628 Tonnen und im Jahr 2019 3.092 Tonnen.

(red / BER)