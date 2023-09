Condor fliegt ab Sommer 2024 auch nach San Antonio, Texas

Ab Sommer 2024 fliegt Condor den San Antonio International Airport an. Damit ist erstmals auch der zweitgrößte US-Bundesstaat Teil des Flugplans. Von Mai bis September geht es montags, mittwochs und freitags nonstop nach San Antonio. Damit bietet Condor nach eigenen Angaben die einzige Direktverbindung ab Europa an und baut das Nordamerikaprogramm nochmals weiter aus. Die Flüge werden mit den neuen Airbus A330neo durchgeführt.

Ralf Teckentrup, CEO von Condor: „Nordamerika steht bei Reisenden besonders hoch im Kurs, weshalb wir unseren Gästen gerne noch mehr Möglichkeiten für ihren Flug zur Verfügung stellen. So bieten wir im Sommer 2024 zusätzliche Destinationen sowie weitere Verbindungen zu den beliebtesten Zielen Nordamerikas an. Neu im Flugplan findet sich San Antonio in Texas, das wir als einzige Airline ab Europa direkt anfliegen.”

Die Stadt im zentralen Süden von Texas begeistert mit ihrer Kultur, die deutsche, spanische und amerikanische Einflüsse verbindet. Entlang des River Walks erleben Reisende die bunte Kunstszene und vielfältige Küche. Das umliegende Texas Hill Country ist zunehmend als Weinbauregion bekannt und bietet zahlreiche Wander- und Radwege.

Neben San Antonio wurde auch Miami, Florida mit drei wöchentlichen Verbindungen neu in den Sommerflugplan 2024 aufgenommen. Außerdem kehrt Calgary, Alberta mit zwei wöchentlichen Flügen zurück.

(red / DE)