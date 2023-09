Ab Sommer 2024: Condor fliegt nach Miami

Ab Sommer 2024 fliegt Condor nach Miami im US-Bundesstaat Florida. Für die Wiederaufnahme von Florida nach der Pandemie hat Condor auf die Auslieferung der neuen Airbus 330neo gewartet, die mit vier Prime Seats und 30 Business Class-Plätzen ausgestattet ist sowie die niedrigsten CO2-Emissionswerte auf dem Nordatlantik aufweist. Von Miami aus können Condor-Gäste ab nächstem Sommer nicht nur die bekannten Strände und Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden, sondern mit dem Mietwagen auch optimal ihre Rundreise oder Fahrt zum Ferienhaus beginnen.

Außerdem nimmt Condor ihre langjährigen Verbindungen nach Calgary im kanadischen Alberta wieder auf. Zwischen Vancouver und Edmonton gelegen, bietet Calgary einen optimalen Kombinationspunkt für Rundreisen in West-Kanada und als Heimat-Hub von Condor Partner Westjet Weiterflüge nach ganz Kanada und in die USA.

Damit baut der deutsche Ferienflieger das Nordamerikaprogramm nochmals weiter aus. Zwischen Mai und September 2024 geht es dreimal wöchentlich nonstop von Frankfurt zum Miami International Airport sowie zweimal wöchentlich zum Calgary International Airport.

Ralf Teckentrup, CEO von Condor: „Nordamerika steht bei Reisenden besonders hoch im Kurs, weshalb wir unseren Gästen gerne noch mehr Möglichkeiten für ihren Flug zur Verfügung stellen. So bieten wir im Sommer 2024 zusätzliche Destinationen sowie weitere Verbindungen zu den beliebtesten Zielen Nordamerikas an. Neu im Flugplan findet sich Miami in Florida, und Calgary in Kanada kehrt als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen ins Streckennetz zurück.”

Neben der Aufnahme von Miami und Calgary, werden im Sommer 2024 die Flugfrequenzen zu zwei bestehenden Zielen erhöht. Die amerikanische Metropole Boston wird sechsmal wöchentlich angeflogen und die kanadische Stadt Halifax viermal wöchentlich.

(red / DE)