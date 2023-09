Fraport verlängert Vertrag von Stefan Schulte

Schultes Vertrag läuft damit weiter ab dem 01. September 2024 bis zum 31. August 2027. Das Kontrollgremium des Flughafenbetreibers bekräftigt mit dieser Personalentscheidung seine Anerkennung für die erfolgreiche Entwicklung des Fraport-Konzerns im In- und Ausland.



„Stefan Schulte steht für eine nachhaltige Strategie und hat das Unternehmen zu einem der führenden internationalen Flughafenbetreiber entwickelt. Fraport ist erfolgreich auf Kurs”, sagt Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fraport AG. „Trotz der erheblichen Turbulenzen während der Corona-Pandemie hat er mit dem Unternehmen wichtige Zukunftsprojekte im Blick behalten und diese mit hohem Tempo vorangebracht.”



So wird der gesamte Konzern bis spätestens 2045 CO 2 -frei wirtschaften. Parallel dazu laufen wichtige Ausbauprojekte in Frankfurt, Lima und Antalya. „Mit Stefan Schulte an der Spitze des Vorstands geben wir ein klares Signal für die weitere Entwicklung der Fraport AG”, sagt Boddenberg. „Wir sind davon überzeugt, dass er auch künftig die richtigen Akzente für eine gute Zukunft des Unternehmens und seiner Beschäftigten setzen, die coronabedingte hohe Unternehmensverschuldung weiter abbauen, wo nötig strategische Anpassungen vornehmen sowie wichtige Wachstumsprojekte abschließen kann. Dafür wird er sich mit seiner langjährigen Erfahrung sicherlich einsetzen. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Stefan Schulte sowie dem gesamten Vorstand für den weiteren Weg viel Erfolg.“



Der gelernte Bankkaufmann und promovierte Betriebswirt Stefan Schulte begann 2003 seine Karriere bei der Fraport AG als Finanzvorstand. Im April 2007 wurde er zusätzlich stellvertretender Vorstandsvorsitzender, seit September 2009 leitet er die Fraport AG als Vorsitzender des Vorstands.

