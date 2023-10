Jet2.com ist zurück am Flughafen Wien

Großbritanniens drittgrößte Airline Jet2.com ist wieder zurück am Flughafen Wien: Seit gestern Abend, 29. September 2023, startet die Airline zwei Mal wöchentlich, jeweils montags und freitags, nach Manchester und ab 10. November 2023 erweitert Jet2.com ihr Angebot um zwei Flüge pro Woche, jeweils montags und freitags, nach Birmingham. Aus heutiger Sicht werden die Angebote saisonal bis 29. April 2024 (Birmingham) und bis 20. Mai 2024 (Manchester) durchgeführt.

„Mit dem Comeback von Jet2.com am Flughafen Wien erweitern wir unser Flug- und Destinationsangebot in diese Region um zwei spannende Sightseeing-Highlights. Manchester und Birmingham sind zwei lebendige Großstädte, geprägt von britischer Kultur und gerade für Citytrips sehr attraktive Destinationen. Die neuen Flugangebote sind auch für den Incoming-Tourismus wichtig, denn viele britische Gäste genießen die Weihnachtszeit in Wien und besuchen die romantischen Weihnachtsmärkte oder die spannenden kulturellen Aktivitäten der Stadt“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Wir freuen uns, dieses Jahr von zwei unserer britischen Flughäfen nach Wien zu fliegen und auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um diese Strecke zu einem großen Erfolg zu machen. Die Kombination unserer preisgekrönten Flüge, gepaart mit allem, was Wien, Manchester und Birmingham britischen und österreichischen Urlaubern zu bieten haben, lässt uns zuversichtlich nach vorne blicken" sagt Janice Mather, Leitung Flughäfen und Tourismusorganisationen bei Jet2.com.

Zwei wöchentliche Direktflüge zwischen Wien und Manchester

Jet2.com hebt jeden Montag- und Freitagabend von Wien nach Manchester ab, die Flugzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Bedient wird die neue Strecke mit einer Boeing 737-800. Manchester ist eine große Stadt im Nordwesten von England mit einem reichen Industrieerbe. Das Kanalsystem aus dem 18. Jahrhundert in der Castlefield Conservation Area erinnert an die Vergangenheit der Stadt als Textilzentrum. Besucher können die Geschichte im interaktiven Museum of Science & Industry nachverfolgen. Vor allem für Fußballfans bietet die Stadt mit dem eindrucksvollen Etihad Stadium und dem Old Trafford, den Heimspielstätten der weltbekannten Fußballvereine Manchester City und Manchester United, ein wahres Highlight.

Drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens: Jet2.com

Jet2.com eine preisgekrönte Fluggesellschaft, die regelmäßig Auszeichnungen für ihren VIP-Kundenservice erhält - wie zum Beispiel Which? Travel Brand of the Year und Best European Airline von TripAdvisor. Jet2.com ist die drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens und fliegt von zehn britischen Flughäfen zu mehr als 65 Zielen etwa zu Sonnen-, City- und Skidestinationen in ganz Europa und darüber hinaus. Mit März 2024 steigt die Zahl auf 11 britische Flughäfen, wenn auch der Flughafen Liverpool John Lennon angeflogen wird. Seit dem ersten Flug im Jahr 2003 hat Jet2.com ihre Flotte mit der Lieferung von 34 brandneuen Boeing 737-800NG-Flugzeugen und der Bestellung von 98 neuen Airbus A321/A320neo-Flugzeugen erweitert. Buchbar sind die Tickets unter www.jet2.com.

(red / VIE)