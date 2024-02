Condor fliegt erstmals nach Los Cabos

Jens Boyd, Commercial Director bei Condor freut sich: „Los Cabos steht bei vielen Deutschen ganz oben auf der Bucket List und da stand es bei Condor auch schon seit längerer Zeit. Ermöglicht werden die Flüge an die attraktive Pazifikküste durch die Einflottung unserer neuen A330neo, in denen sich unsere Gäste auf höchsten Reisekomfort, neueste Technologien, niedrigen Kerosinverbrauch und einen geräuscharmen Flug freuen können. Egal ob in der neuen Economy-Kabine mit ergonomischen Sitzen, besserem Raumgefühl und der neuesten Generation des Inflight Entertainments oder in unseren einzigartigen Prime Seats in der vordersten Reihe der Business Class, in der man sich wie in einer eigenen Suite fühlt.”

Tickets nach Los Cabos sind ab sofort ab 349,99 Euro pro Strecke buchbar. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

(red / DE)