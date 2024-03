Condor stellt neue Kabine auf der Kurz- und Mittelstrecke vor 

Neue Maßstäbe auf Kurz- und Mittelstreckenflügen: Mit der Begrüßung der ersten werksneuen A32xneo im Frühjahr 2024 stellt Condor ihre neue Kurz- und Mittelstreckenkabine vor. Sowohl die Maschinen des Typs A320neo als auch die A321neo werden in einer Zweiklassenkonfiguration bestehend aus Business Class und Economy Class in einer 3-3 Bestuhlung unterwegs sein. Das erste Flugzeug, eine A320neo in der Farbe „Passion“, wird voraussichtlich im April 2024 zur Condor Flotte stoßen.

Nach dem Austausch der gesamten Langstreckenflotte wird Condor ihren Modernisierungskurs fortsetzen und ab Frühjahr ihre gesamte Kurz- und Mittelstreckenflotte erneuern“, sagt Christian Schmitt, COO und Accountable Manager Condor. „Innerhalb der nächsten vier Jahre wird so nicht nur eine deutlich jüngere und effizientere Flotte mit attraktiven Neuerungen geschaffen, sondern auch eine Vereinheitlichung des Designs und Bordprodukts. Gäste genießen künftig auch auf der Kurzstrecke Connectivity an Bord, deutlich mehr Stauraum in den Gepäckfächern und mit ausgewählten Features mehr Komfort an ihrem Platz.“

Neu auf der Kurz-Mittelstrecke: Connectivity, XL-Gepäckfächer und Moodlight-Akzente

Auch über den Wolken in Verbindung bleiben: Gästen aller Reiseklassen steht das Internet- und Entertainment Portal „FlyConnect“ künftig auf allen Flügen der neuen Flugzeuge zur Verfügung. Im FlyConnect-Portal können Passagiere verschiedene Datenpakete erwerben sowie das neueste Unterhaltungsprogramm mit Blockbustern, Klassikern, Kinderfilmen und Dokumentationen oder ein umfangreiches Musik- und Zeitschriftenangebot auf ihrem persönlichen Endgerät streamen. Um das Entertainment komfortabel genießen zu können, befindet sich künftig an jedem Sitz eine Halterung für das mobile Endgerät.

Die Kabine ist mit komfortablen Sitzen der Firma Recaro ausgestattet, die mehr Annehmlichkeiten und Komfort als bisher auf der Kurz- und Mittelstrecke bieten. In der Business Class erwartet Gäste der Recaro BL3710 mit mehr Sitzabstand, einer längeren Armlehne und der großzügig neigbaren Rückenlehne. Die Economy Class ist mit dem SL3710-Sitz der Firma Recaro ausgestattet. Neben der Halterung für das mobile Endgerät verfügen die Sitze in allen Klassen über separate Becherhalterungen sowie mehr Stauraum in den praktischen Sitztaschen.

Die extra großzügigen Gepäckfächer über den Sitzen machen das Unterbringen der persönlichen Reiseutensilien noch leichter. Zusätzlich sorgt das auf Condor zugeschnittene Moodlight für optimale Lichtverhältnisse und eine unverwechselbare Wohlfühlatmosphäre. Dazu tragen auch das elegante Design und stilvolle Farbkonzept mit den dezenten Streifen im Condor Look bei.

Modernisierung und Effizienz

Seit Ende 2022 hat Condor monatlich ein werksneues Flugzeug des Typs A330neo eingeflottet und wird damit im Frühjahr 2024 die gesamte Langstreckenflotte erneuert haben. Mit den dazukommenden hochmodernen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen der A32xneo-Familie setzt Condor auf modernste Technologie, maximale Effizienz und höchsten Kundenkomfort. Die neuen Condor Flugzeuge werden über die modernste Triebwerkgeneration von Pratt & Whitney verfügen: Die beiden neuen Versionen PW1127G auf den A320neo und PW1133G auf den A321neo reduzieren den Treibstoffverbrauch nicht nur um 20 Prozent, sondern können auch mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) betrieben werden. Zudem sind die werksneuen Airbusse mit bis zu 20 Prozent weniger CO2-Emissionen und bis zu 50 Prozent weniger Lärm unterwegs. Umgerechnet liegt der Kerosinverbrauch pro Passagier auf 100 Kilometern an Bord einer A321neo bei 1,7 Litern, bei einer A320neo bei 1,9 Litern – und das bei höchstem Kundenkomfort. Nach Abschluss der Modernisierung wird Condor nach eigenen Angaben über die jüngste Flotte Europas verfügen.

(red / DE)