Frankfurt: Weiteres Passagierwachstum zum Jahresstart

Im Januar reisten rund 4,1 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Dabei handelte es sich um einen Zuwachs von 11,1 Prozent zum Vergleichsmonat 2023. Von den Fluggastzahlen im Januar 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 12,6 Prozent entfernt.

Das Cargo-Volumen legte im Berichtsmonat deutlich zu. Es lag mit 154.296 Tonnen 8,8 Prozent über dem Vergleichsmonat 2023. Die Zahl der Flugbewegungen stieg ebenfalls. 31.060 Starts und Landungen fanden im Januar am Flughafen Frankfurt statt. Das entsprach einem Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich wuchs die Summe der Höchststartgewichte gegenüber dem Vergleichsmonat um 6,4 Prozent auf rund 2,0 Millionen Tonnen.

Auch das internationale Portfolio entwickelte sich überwiegend positiv. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte dabei einen deutlichen Anstieg. Im Berichtsmonat nutzten den Flughafen 75.196 Fluggäste (plus 29,8 Prozent). Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit rund 1,1 Millionen Passagieren hingegen ein Minus von 6,3 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Januar auf rund 2,0 Millionen Fluggäste, ein deutliches Plus von 21,4 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen begrüßten insgesamt 640.461 Passagiere, was einem Plus von 7,4 Prozent entsprach. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien zählten 85.231 Reisende (minus 12,0 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya hingegen legte mit rund 950.421 Millionen Fluggäste um 4,4 Prozent zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 9,5 Prozent und lag bei rund 8,9 Millionen Passagieren.

(red / Fraport)