2023: Fast 60 Millionen Passagiere am Flughafen Frankfurt

Der Flughafen Frankfurt verzeichnete 2023 wieder einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Im vergangenen Jahr reisten insgesamt rund 59,4 Millionen Fluggäste über den größten deutschen Airport. Das entsprach einem Zuwachs von 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vom Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 lag das Passagieraufkommen noch 15,9 Prozent entfernt.

„Auch das Jahr 2023 war für die Luftverkehrsbranche herausfordernd, ganz besonders in Europa. Neben dem andauernden Ukraine-Krieg sorgte die NATO-Übung ‚Air Defender‘ für Einschränkungen im Luftraum. Zusätzlich beeinflussten im Jahresverlauf Streiks wie der der französischen Fluglotsen das komplexe System Luftverkehr. Trotz aller Widrigkeiten ist es uns gemeinsam mit unseren Systempartnern gelungen, den Betrieb weiter zu stabilisieren. Die Erholung nach der Corona-Pandemie ist weiterhin deutlich zu spüren. Die Reiselust ist ungebrochen, was mich optimistisch auf das Jahr 2024 blicken lässt“, sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg mit 430.436 Starts und Landungen gegenüber 2022 um 12,6 Prozent (gegenüber 2019: minus 16,2 Prozent). Auch die Summe der Höchststartgewichte legte mit 11,4 Prozent auf rund 27 Millionen Tonnen zu (gegenüber 2019: minus 15,3 Prozent).

Das Cargo-Aufkommen hingegen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 3,9 Prozent auf rund 1,9 Millionen Tonnen (gegenüber 2019: minus 9,3 Prozent). Hintergrund waren Einschränkungen im europäischen Luftraum und eine schwache wirtschaftliche Entwicklung infolge der weltweiten geopolitischen Lage.

Starkes Wachstum im Dezember

Im Dezember 2023 lag das Fluggastaufkommen in Frankfurt bei rund 4,6 Millionen Passagieren. Dabei handelt es sich um ein Plus von 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit 2019 lag der Dezember-Passagierwert lediglich um sechs Prozent entfernt – mit 94 Prozent des Vorkrisenniveaus war das das beste Momentum nach Corona. Die Flugbewegungen legten mit insgesamt 33.534 Starts und Landungen gegenüber 2022 um 11,2 Prozent zu. Die Summe der Höchststartgewichte stieg um 10,8 Prozent auf knapp 2,2 Millionen Tonnen.

Auch im Bereich Cargo konnte das Jahr positiv abgeschlossen werden. Das Aufkommen lag im Dezember bei 171.118 Tonnen. Das bedeutet einen Zuwachs von 7,2 Prozent. Wie üblich sorgte das Weihnachtsgeschäft für einen Anstieg des Volumens.

Internationale Beteiligungen mit deutlichen Zuwächsen

Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten auf Jahressicht mehrheitlich starke Zuwächse. Allen voran der Flughafen im slowenischen Ljubljana. Dort stieg das Passagieraufkommen verglichen mit 2022 um 30,9 Prozent auf rund 1,3 Millionen Fluggäste (gegenüber 2019: minus 26,2 Prozent). Im Dezember zählte Ljubljana 87.378 Passagiere (plus 44,4 Prozent).

An den 14 griechischen Regionalflughäfen wuchs das Passagieraufkommen um 11,8 Prozent auf rund 33,9 Millionen Fluggäste verglichen mit 2022 (gegenüber 2019: plus 12,3 Prozent). Im Dezember verzeichneten sie zusammen 754.184 Passagiere (plus 12,7 Prozent).

Positiv ist auch das Jahresergebnis an den bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna. Dort stieg das Passagieraufkommen 2023 um 17,9 Prozent auf rund 3,7 Millionen Fluggäste (gegenüber 2019: minus 25,8 Prozent). Im Dezember war das Aufkommen mit 90.473 Fluggästen an den beiden Flughäfen hingegen rückläufig. Zusammen verzeichneten Burgas und Varna ein Minus von 13,1 Prozent.

Das Fluggastaufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei erhöhte sich im vergangenen Jahr auf rund 35,7 Millionen Passagiere. Das ist ein Zuwachs von 15,0 Prozent verglichen mit 2022 (gegenüber 2019: plus 0,7 Prozent). Im Dezember verzeichnete Antalya rund 1,0 Millionen Fluggäste (plus 9,3 Prozent).

Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verbuchten 2023 rund 13,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,2 Prozent (gegenüber 2019: minus 15,7 Prozent). Das Aufkommen im Dezember betrug rund 1,1 Millionen Passagiere (minus 0,6 Prozent).

Das Fluggastaufkommen im peruanischen Lima legte um 14,1 Prozent auf rund 21,3 Millionen Passagiere zu (gegenüber 2019: minus 10,1 Prozent). Lima begrüßte im Dezember rund 2,0 Millionen Fluggäste (plus 14,0 Prozent).

(red / FRA)