Personal gesucht: Flughafen Wien lädt zum Security Job Day am 5. März 2024

Mehr als 200 verschiedene Berufsbilder am Airport

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und beschäftigt Menschen in über 200 Berufsbildern, von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte im technischen Bereich und viele weitere Berufe. Derzeit arbeiten bei der Flughafen Wien AG rund 5.000 Menschen aus über 50 Nationen. Mit mehr als 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen ist der Flughafen-Standort der größte Arbeitgeber der Region.

Security Job Day am 5. März 2024

Beim Security Job Day am 5. März 2024 im Office Park 3 können sich Bewerberinnen und Bewerber nun über verschiedene Sicherheits-Jobs bei Polizei, Flughafen Wien und VIAS (Vienna International Airport Security Services) informieren, der Hundestaffel bei der Arbeit zusehen, verschiedene Fahrzeuge der Polizei besichtigen, eine Röntgenbildanalyse bei einem kurzen Computertest ausprobieren oder selbst bei einer Kontrollstraße eine Sicherheitskontrolle durchführen. An mehreren Stationen werden die verschiedenen Tätigkeiten am Flughafen vorgestellt und Fragen beantwortet.

Vorab anmelden und kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen

Eine Anmeldung für einen der Slots (13.00 – 14.30 Uhr oder 15.00 bis 16.30 Uhr) unter https://karriere.viennaairport.com/securityjobday ist erforderlich, der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Wer sich gleich anmeldet, kann beim Security Job Day entweder kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen.

Alle Informationen auf karriere.viennaairport.com

Alle Informationen zum Security Job Day auf https://karriere.viennaairport.com/securityjobday, weitere Informationen zu Jobs und Karrieremöglichkeiten am Flughafen Wien unter https://karriere.viennaairport.com/ oder https://karriere.viennaairport.com/lehre.

